AMLO vs. Chumel Torres: ¿Qué dijo el comediante sobre los apoyos económicos?

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de Chumel Torres, esto debido a que el comediante opinó que muchos mexicanos únicamente lo apoyan con el propósito de recibir algún tipo de apoyo económico.

La crítica en contra de Chumel Torres se dio a conocer durante la sección de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

“El tema aquí no es que la gente crean en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pues cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano no le interesa ‘deposítame sin trabajar’. ¿Por qué? Porque te vale (…), y así va a votar la gente, no me quites las asistencias wey, no”, dijo Chumel durante el video difundido en la mañanera.

#ConferenciaPresidente. El clasismo de Chumel Torres que alimenta el prejuicio de que los mexicanos son flojos. #QuienEsQuienEnLasMentiras pic.twitter.com/THgVQhxAnU — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 8, 2024

En el mismo video, el comediante mencionó que los bienes que posee los ha podido adquirir mediante su trabajo, esto con el propósito de remarcar la importancia de que los mexicanos no seamos comodinos.

“Yo voy a las escuelas de comunicación y les digo: ‘yo sé más que tú profe’ ¿por qué? Porque estudio más que tú profe. Ósea el tema es que, mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la caguama (cerveza), nos acomodamos”, añadió en el mismo video.

Tras difundirse la declaración de Chumel Torres en la conferencia mañanera, el Gobierno de López Obrador lamentó que este tipo de posturas marquen distintos perjuicios en contra de las clases económicas.

“Reafirma, a su modo, sus perjuicios racistas. Da mucha vergüenza. Prácticamente dice algo de ‘él pobre es pobre porque quiere”, mencionó Elizabeth García Vilchis tras la presentación del video.

¿Qué críticas ha recibido Chumel Torres?

Durante 2020, Chumel Torres también fue criticado por la cantante Gloria Trevi, debido a que el comediante reescribió una de sus canciones y la utilizó para burlarse del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por sus vínculos políticos con Morena y Andrés Manuel López Obrador.

Un año después de iniciar el proceso de demanda en contra del creador de contenido, el equipo legal de la cantante informó que se logró ganar el proceso legal y además deberá pagar una sanción económica. Sin embargo, el conductor ya dijo que no pagará nada.

“No tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños”, respondió Chumel a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.