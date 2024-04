¿A qué se dedican los hijos de Gloria Trevi que cantaron en ‘Juego de Voces’?

“Yo nací en medio de la tempestad”: los dos hijos de Gloria Trevi cantaron al lado de su mamá en el reality show Juego de voces, cuyo primer capítulo se estrenó este 14 de abril en México.

La intérprete de ‘Pelo suelto’ fue la madrina del episodio 1 del programa en el cual participan cantantes hispanos de larga trayectoria (los Consagrados) para enfrentar en retos de canto a sus hijos (los Herederos):

Gloria Trevi tiene dos hijos que buscan dedicarse a la música. (Foto: @miguelarmandogt).

Los equipos de los concursantes compiten en diversos retos por un premio de un millón de pesos mexicanos que destinarán a una causa social y promete a más invitados sorpresa como Gloria Trevi y sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando.

En su show, ambos cantaron canciones con referencias a propia historia, como Ángel Gabriel, quien nació mientras su mamá estaba en la cárcel: “Yo nací en medio de la tempestad, cargando historia ancestral, cambié el destino, abrí un camino hacia la libertad”.

En tanto, Miguel Armando pareció lanzar una indirecta: “Si me buscan me encuentran, con mi madre ni se metan y me río a carcajadas y los mando a la fregada”.

Espectacular presentación de Gloria Trevi (@GloriaTrevi) junto a sus dos hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando 👏 #JuegoDeVoces (@juegodevoces) pic.twitter.com/oTjlhETjvJ — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 15, 2024

¿Cuántos hijos tuvo Gloria Trevi?

La mexicana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz ha tenido 3 hijos: Ana Dalay, Ángel Gabriel y Miguel Armando.

Ana Dalay nació de su relación con el exproductor Sergio Andrade, nació el 10 de octubre de 1999 y murió mientras días después. Ella se encontraba en Brasil, ocurrió poco antes de ser privada de su libertad, el 13 de enero del 2000, y estuvo recluirda en aquel país un tiempo antes de ser trasladada a una prisión mexicana.

La intérprete estuvo encarcelada durante cuatro años con 8 meses; salió en 2004, luego de ser absuelta por un juez de Chihuahua.

En ese tiempo conoció a su actual esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, quien es abogado y formó parte de su defensa mientras ella estuvo recluida en Chihuahua.

En el programa Viajando con Chester, la cantante mencionó que cree que su hija tuvo muerte de cuna, pero no pudo comprobarlo.

Gloria Trevi recordó a su hija Ana Dalay con una publicación en su cumpleaños. (Foto: Instagram @gloriatrevi)

¿Quién es Ángel Gabriel Gómez, hijo mayor de Gloria Trevi?

Ángel Gabriel Gómez nació en una prisión en Brasil en abril de 2002. Mucho se ha especulado sobre si su padre es también Sergio Andrade, pero no se ha confirmado.

El joven afirma que es hijo de Armando Gómez, con quien Gloria Trevi se casó en 2009: “Yo tengo un padre y es Armando Gómez. Él es quien me crio, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado”, mencionó en 2020, durante un encuentro con medios de comunicación.

En tanto, Gloria Trevi comentó en una entrevista con Adela Micha en 2014: “Yo soy su padre y su madre, porque yo lo mantengo, yo lo cuido, yo lo amo. Yo le voy a dar la moral, yo le voy a dar la educación, yo le voy a dar los principios y yo le voy a dar los motivos para sentirse orgulloso”.

Ángel Gabriel es el segundo hijo de Gloria Trevi, nacido en 2002. (Instagram / @angelgabrielgt)

Ángel Gabriel busca dedicarse a la música, en Instagram tiene 205 mil seguidores y comparte pocos aspectos sobre su vida; en YouTube tampoco tiene mucha actividad, pero ha publicado algunas canciones como ‘Si te encuentro sola’ y ‘Besos menos’.

En 2022, Trevi comentó que su hijo estaba como mesero para aprender sobre el valor del trabajo, mientras estudiaba y se preparaba para convertirse en cantante: “Trabaja en un restaurante de Texas, sirviéndole a la gente, y se me hace que es algo maravilloso”, dijo al programa El Gordo y la Flaca.

¿Quién es Miguel Armando Gómez, hijo menor de Gloria Trevi?

En octubre de 2005 nació el tercer hijo de la cantante en Texas, Estados Unidos: Miguel Armando, hijo de Armando Gómez.

En Instagram tiene 79 mil seguidores y se describe como ‘artista’: “Muy pronto más música”.

El joven de 18 años también ha incursionado en la música, con temas en inglés como ‘Seventeen’, sencillo con el que debutó con el nombre de ‘Gómez’ en abril de 2023.

Miguel Armando es el hijo más pequeño de Gloria Trevi. (Foto: Instagram / @miguelrmandogt)