No fue Sergio Andrade: ¿Quién compuso ‘Pelo Suelto’, la icónica canción de Gloria Trevi?

Gloria Trevi era la artista juvenil mexicana más popular en los noventa, con canciones que se quedaron en el corazón de sus seguidores y generaron miles de ventas, como ‘Pelo suelto’, un himno a la rebeldía de la juventud.

Precisamente fue este tema, incluido en su segundo álbum Tu ángel de la guarda (1991) con el que Gloria Trevi catapultó su trayectoria musical, alcanzando millones de ventas.

Incluso, esta canción inspiró a la película del mismo nombre, protagonizada por la originaria de Monterrey, Nuevo León, que se convirtió en un hitazo. Pero detrás de todo el éxito se encuentra su compositora, quien creó esta pieza musical.

Gloria Trevi creció su popularidad gracias a la canción 'Pelo suelto'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién fue la compositora de ‘Pelo Suelto’?

Por lo general, en sus primeros discos, era Gloria Trevi quien escribía sus propias canciones, aunque también trabajó de la mano de algunos compositores.

Se cree que Sergio Andrade fue quien realizó esta canción, pero en realidad él solo la produjo; de hecho, nunca le escribió melodías a la cantante, por si alguien tenía la duda.

La compositora de ‘Pelo Suelto’ es María Morín Aguilar, conocida simplemente como Mary Morín, quien trabajó algunos años con ‘la Trevi’ y le compuso varias canciones.

Mary Morín fue la compositora de siete canciones de Gloria Trevi. (Foto: Instagram @marymorin.mx)

Inicialmente, Morín le iba a enseñar coreografías a Gloria, aunque después cambió su papel cuando le mostró al entonces mánager de la cantante la letra de una canción que compuso para ella. Se trataba precisamente de ‘Pelo Suelto’.

Esta canción es icónica dentro de la carrera de Gloria Trevi, pues gracias a esta fue que la prensa internacional decidió bautizarla como ‘la chica del pelo suelto’ Por ello, Sergio Andrade decidió que Morín siguiera trabajando con ellos.

¿Qué canciones le compuso Mary Morín a Gloria Trevi?

‘Pelo Suelto’ no es la única canción que Mary Morín le escribió a Gloria Trevi, pues trabajó alrededor de cinco años con ella y Sergio Andrade, mismos en los que compuso alrededor de siete canciones incluidas en tres de sus álbumes.

Además de la citada canción, otros temas que le compuso a Gloria Trevi fueron:

‘La Acera De Enfrente’, del disco Me siento tan sola (1992).

(1992). ‘A Gatas’, del álbum Más turbada que nunca (1994).

(1994). ‘Chica embarazada’, de Más turbada que nunca (1994).

(1994). ‘A la madre’, que sale en Más turbada que nunca (1994).

(1994). ‘La boca con jabón’, de igual forma en Más turbada que nunca (1994).

(1994). ‘Por ti’, también del disco Más turbada que nunca (1994).

Mary Morín y su relación con Gloria Trevi y Sergio Andrade

Desde que ‘Pelo Suelto’ se convirtió en un hit internacional, Mary Morín empezó a escribir frecuentemente para Gloria Trevi, aunque también fue víctima de las exigencias de Sergio Andrade, quien infundía miedo en todas las jóvenes que trabajaban con él, y ella no fue la excepción.

Mary Morín señaló en una entrevista con Gustavo Adolfo infante que notó algo extraño en la forma en que se desenvolvía la cantante, por lo que intentó indagar, pero no logró llegar a una conclusión de su comportamiento. Por el contrario, solo recibía comparaciones de Andrade.

“No quiero ser Gloria Trevi, no quiero el medio artístico, si el medio artístico es así, yo ya no quiero ser artista. Sergio me va a regañar por el relajo que hice, tenía pavor, miedo, todo”, aseguró la compositora en mayo pasado.

Mary Morín fue una de las víctimas del clan Trevi-Andrade. (Instagram / @marymorin.mx / @gloriatrevi / Cuartoscuro)

Si bien aseguró que en ningún momento sufrió maltrato físico, la violencia psicológica que el exproductor musical ejerció sobre ella, la orilló a pensar en el suicidio. Incluso, ingirió una serie de pastillas que derivaron en una hospitalización de emergencia.

A pesar de que con Sergio Andrade no logró tener una buena relación y sufrió de abuso psicológico, con Gloria Trevi ha mantenido contacto, sobre todo en el último año. Incluso, se han visto en algunas ocasiones y la cantante reconoció ante su público el trabajo de Morín.