¿Quién es el papá de Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi?

Gloria Trevi ha tenido tres hijos: Ángel Gabriel y Miguel Armando, además de Ana Dalay, a quien tuvo a finales de los noventa, pero falleció aproximadamente al mes de nacida.

En la actualidad, el mayor de ellos es Ángel Gabriel, a quien la cantante tuvo en 2022, cuando se encontraba recluida en una cárcel de Brasil por las acusaciones en torno al clan Trevi-Andrade, donde estuvo involucrada con Sergio Andrade.

El embarazo de Gloria Trevi mientras estaba presa resultó polémico por las condiciones en que se dio, y hasta la fecha la cantante no ha hablado sobre aquel episodio de su vida.

Gloria Trevi se embarazó en 2001, mientras estaba recluida en Brasil. (Facebook / @GloriaTreviOficial)

Ángel Gabriel asegura que esposo de Gloria Trevi es su papá

El segundo hijo de la cantante nació el 18 de febrero de 2002 en el Complejo Penitenciario Papuda, en Brasil, y aunque se desconoce quién es su progenitor, el joven, de actualmente 21 años, ha tocado el tema de su figura paterna en entrevistas.

Por ejemplo, en un encuentro con la prensa en 2020, Ángel Gabriel fue cuestionado sobre el tema de su padre, y aseguró que Armando Gómez, actual esposo de Gloria Trevi, es su único papá.

“Yo tengo un padre y es Armando Gómez. Él es quien me crio, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado”, mencionó el joven, que en ese entonces estaba lanzándose como cantante.

Armando Gómez y Ángel Gabriel, esposo e hijo de Gloria Trevi respectivamente, tienen muy buena relación. (Foto: Instagram / @armandogomez73)

Gloria Trevi también ha hablado del ‘padre’ de Ángel Gabriel

Tiempo atrás, en 2014, la intérprete de ‘El recuento de los daños’ dio una entrevista con Adela Micha retomada por People en Español, en la que aborda el tema.

Cuando el joven tenía 12 años aproximadamente, ‘la Trevi’ dijo que ella asumía ambos roles, pues ella se ha encargado de su crianza y de darle todo lo que ha necesitado.

“Yo soy su padre y su madre porque yo lo mantengo, yo lo cuido, yo lo amo. Yo le voy a dar la moral, yo le voy a dar la educación, yo le voy a dar los principios y yo le voy a dar los motivos para sentirse orgulloso”, explicó Gloria.