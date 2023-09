¿Cuánto tiempo estuvo Gloria Trevi en la cárcel?

Gloria Trevi es una artista reconocida por sencillos como ‘Pelo suelo’, ‘Dr. Psiquiatra’, ‘Todos me mira’, entre otros; sin embargo, ha formado parte de algunas polémicas como la situación con el ‘clan Trevi-Andrade’ que la llevó a pasar tiempo en prisión.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, cuyo nombre artístico es Gloria Trevi, debutó profesionalmente como solista en la industria musical a finales de la década de los 80. En aquella época alcanzó rápidamente la fama por su talento cantando.

A mediados de agosto de este 2023, la cantante entrenó una serie biográfica llamada Ella Soy Yo, en la que habla sobre algunos aspectos de su trayectoria profesional y personal, incluidas las razones por las cuales fue a prisión.

Gloria Trevi en 2004, tras salir de la cárcel. (Cuartoscuro / Germán Romero)

¿Por qué Gloria Trevi fue a la cárcel?

Para entender el porqué Gloria Trevi terminó un tiempo encarcelada, se debe de considerar su situación en torno al exproductor Sergio Andrade.

Antes de ser famosa, la cantante trabajó con Sergio Andrade como su representante y productor. En un inicio debutó en la música como parte de una agrupación llamada Boquitas Pintadas con María Raquenel Portillo, conocida como ‘Mary Boquitas’.

A pesar de ello, la famosa se lanzó como solista en 1989 y continúo con su carrera artística.

Gloria Trevi destacó por sus habilidades musicales a inicios de los noventa. (Cuartoscuro / Eunice Adorno)

A lo largo de la década de los noventa, se formó algo conocido en la actualidad como el ‘clan Trevi-Andrade’ en el que el exproductor de la famosa reclutaba adolescentes con la promesa de promover su carrera artística; sin embargo, sufrían de diversos tipos de abuso.

En 1999, uno de los padres de las víctimas del ‘clan’ hicieron una denuncia por lo que, de acuerdo con CNN, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua emitió una orden de aprensión contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y ‘Mary Boquitas’.

El 13 de enero del 2000, los tres fueron detenidos en Brasil y la cantante fue encarcelada en una prisión de ese mismo país hasta que fue extraditada a México bajo los cargos de corrupción de menores y secuestro.

Gloria Trevi y Sergio Andrade sostuvieron una relación amorosa hace aproximadamente 30 años. (Cuartoscuro / Especial)

¿Cuántos años estuvo en prisión Gloria Trevi?

Gloria Trevi estuvo tras las rejas alrededor de cuatro años con 8 meses entre su tiempo en Brasil y en México.

Dos años tras su detención, Trevi dio a luz a su segundo hijo llamado Ángel Gabriel, quien en la actualidad busca seguir los pasos artísticos de su madre. Al poco tiempo, la cantante fue trasladada a México al Centro de Readaptación Social de Chihuahua.

En 2004, la intérprete salió de la cárcel al ser absuelta por un juez de Chihuahua. Esto fue lo que declaró a CNN en aquel entonces: “fue una injusticia y gracias a dios, al final, por lo menos, por medio de las leyes, allá en México hubo un reconocimiento del error que se cometió”.

Según People, el mismo año en el que fue puesta en libertad, Gloria Trevi reanudó su carrera artística y lanzó un álbum llamado Cómo nace el universo.

Gloria Trevi estuvo alrededor de cuatro años en prisión. (Foto: Instagram / @gloriatrevi)

En distintas ocasiones, Gloria Trevi ha asegurado que la experiencia de estar en prisión fue una experiencia difícil para ella.

“Los que no me conocen y no me quieren habrán escuchado miles de historias de mí, entre ellas que estuve en la cárcel. Cuatro años, ocho meses y cuatro días se tardó la justicia mexicana en reconocer mi inocencia... a veces condenando a una mujer, ocultan los crímenes contra otra”, comentó la famosa durante los Latin American Music Awards de 2018.

En aquel discurso, la famosa negó haber formado parte del ‘clan Trevi-Andrade’ y negó que Sergio Andrade no fue “su creador” y tampoco su “descubridor”.