Richie O’Farrill revela qué pasó con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto: ‘Me rompió el corazón’

A finales de abril se casó el standupero Mau Nieto con Carla Fernández, y durante la fiesta hubo una polémica en la que se vio involucrado Ricardo O’Farrill, quien recientemente retomó el tema.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el comediante conversó sobre cómo ha sido su vida en los últimos meses, cómo es vivir con brotes maniaco-depresivos, pero también abordó la polémica donde él y Daniel Sosa habrían tenido una discusión.

Fue la boda de Mau Nieto donde Ricardo O'Farrill se peleó con sus amigos. (Foto: Instagram / @maunieto / @richieofarrill).

¿Por qué se peleó Ricardo O’Farrill con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto?

Después de hablar sobre cómo ha perdido amistades con el tiempo, abordó el tema de la boda y admitió su parte de responsabilidad en la discusión que tuvo en esa ocasión con Daniel Sosa.

“Yo provoqué a Daniel. No hubo golpes en ningún momento; somos comediantes, no sabemos pelear”, dijo a modo de broma, para después compartir un poco de contexto sobre el porqué previamente se había enojado con él.

Días antes del evento, ambos habían asistido a la grabación de un especial de stand up donde también estaban la mamá y hermana de ‘Richie’. A lo largo del show, Daniel no había dejado hablar, situación que molestó a todos los que se encontraban alrededor, incluyéndolo a él.

“Cuando está en la boda Daniel me intenta saludar, me voltee y le dije: ‘La próxima vez que vayas a un show de stand up, cállate la puta boca, porque no me dejaste oír ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mí' y se encendió”, y después Sosa le habría pisado sus botas.

Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa tuvieron una discusión en la boda de Mau Nieto. (Especial)

En ese entonces admitió haber fumado mariguana, aunque se sentía normal. No obstante, quienes estaban en los alrededores intentaron calmarlo, a pesar de estar tranquilo, y después se fue a platicar con Frank Hevia, otro comediante.

“Pasó una segunda ocasión y me intentó provocar. Algo dijo, no recuerdo; ‘pocos huevos’, una cosa así me habrá dicho. Entonces me paré y le dije: ‘Dime otra vez lo que me estabas diciendo’ y estábamos alterados en el momento, y me dijo: ‘Dile a tu mamá que morgue’, como que me iba a matar, una cosa así”, reveló.

Tras la presunta amenaza, Ricardo O’Farrill le dijo que tendría que contratar personal de seguridad, aunque aparentemente su comentario se malentendió.

“Pero yo diciéndoselo como: ‘Por mi bien, güey’, o sea, no en ningún momento como: ‘Vengan mañana a hacerte daño’ o lo que sea, nada más dije como: ‘por tus chingaderas ya no los contrato el lunes, los voy a hacer venir en sábado porque me amenazaste de muerte en una boda’”, sentenció.

Daniel Sosa habría amenazado de muerte a Ricardo O'Farrill en la boda de Mau Nieto. (Foto: Instagram / @danielsosafado)

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill en la tornaboda de Mau Nieto?

Al día siguiente hubo una tornaboda, misma a la que ‘Richie’ iba a asistir con su novia y presentarla a sus amigos, situación que lo tenía muy emocionado. Puntualizó que el día anterior no lo acompañó porque estaba de viaje.

“Cuando llegamos a la boda me avisaron que estaba vetado, que no podía entrar. Entonces yo me enojé mucho porque decía: ‘Yo no violenté ayer’. Ok, sí, yo lo provoqué, pero yo no soy el que violentó ayer”, dijo a Yordi Rosado.

Además de presentar a su novia con sus amigos, una de las intenciones de O’Farrill era darle un regalo a los recién casados, algo que ya no pudo hacer. Dicha situación comenzó a alterarlo y habría formado parte de uno de sus brotes maniaco depresivos.

Ricardo O'Farrill habría sufrido de un episodio maniaco-depresivo den la tornaboda de Mau Nieto. (Instagram / @richieofarrill)

“Yo le quería dar un regalo a Mau y a Carla y me estaban prohibiendo la entrada para dejar el regalo, y entonces ahí fue cuando me empecé a alterar mucho y solo recuerdo seguridad empujándome y que nadie salió”, mencionó.

“Más tarde, me dijeron que nadie salió porque nadie se enteró, pero como que me rompió el corazón que nadie saliera, que nadie me defendiera, que fuera como ‘el apestado’ de la boda, y pues me fui enojado”, dijo.

Posteriormente recurrió a su cuenta de Twitter (ahora X) para descargar su molestia, y fue cuando inició la polémica de los lives.