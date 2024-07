Irina Baeva y Gabriel Soto sí se casaron... ‘espiritualmente’: ‘Fue algo importante’

Irina Baeva aseguró que se casó con Gabriel Soto, pero no por el civil ni en una iglesia. (Foto: Cuartoscuro)

Irina Baeva y Gabriel Soto se separaron después de 5 años juntos, ellos estuvieron comprometidos e incluso presumieron el anillo en una publicación en sus redes sociales, ahora, a una semana de la ruptura, la actual ‘Aventurera’ aseguró que sí se casaron.

Pero no se trató de una boda reconocida legalmente, ni tampoco bajo las creencias de la religión católica, sino una espiritual, la cual ocurrió en marzo de este año.

¿Cómo fue la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto?

Irina Baeva y Gabriel Soto se casaron el pasado 27 de marzo, según las palabras de la actriz de origen ruso, pero no existe un papel expedido por alguna autoridad jurídica o eclesiástica.

Gabriel Soto e Irina Baeva estaban comprometidos. (Foto: Instagram @irinabaeva)

“Nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda espiritual, la hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa de Gabriel ahí”, contó la nueva ‘Aventurera’ en una entrevista para la revista Hola.

“Tomamos nuestra decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, simbólico e íntimo con la gente más cercana”, agregó la famosa en el video compartido en las redes sociales del medio citado anteriormente, quien publicó el encuentro este martes.

Baeva no reveló más detalles de la ceremonia, ni la forma en la que se desarrolló, tampoco compartió detalles de los invitados al ‘ritual’ y por el momento el actor no reaccionó a estas declaraciones.

Existen diferentes tipos de bodas simbólicas, las cuales integran arena, agua, flores, vino o cerveza, esto de acuerdo con el portal Bodas, pero no se conoce el elegido por la pareja de actores.

Gabriel Soto e Irina Baeva tenían planes de boda, pero los pospusieron en más de una ocasión. (Foto: Instagram @irinabaeva)

Irina Baeva desconoció el comunicado de Gabriel Soto

El protagonista de la telenovela Caer en tentación compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde confirmó la ruptura de la actriz proveniente de Rusia.

“Queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”, se lee en el documento.

Pero Irina desconoció el presunto mutuo acuerdo y dijo no saber nada acerca del comunicado hasta el momento de su publicación.

Irina Baeva es la nueva 'Aventurera' (Foto: Cuartoscuro).

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, mencionó a Hola en una entrevista compartida el pasado domingo.

¿Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva?

Gabriel Soto actúa en la obra El precio de la fama, donde comparte crédito con Cecilia Galliano, con quien se le vio en unas fotos difundidas, las cuales presuntamente eran parte de la campaña publicitaria de la puesta en escena y descartó la supuesta infidelidad.

“Es parte de la estrategia de lo que quisimos armar en esta puesta de escena, este es el precio de la fama y como los medios inventan y hablan de algo que nosotros mismos armamos (...) les dimos la nota y se hiciera publicidad”, declaró Soto en una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, el pasado 27 de junio.