Muere el padre de Alicia Villarreal a los 77 años: ¿Qué le pasó?

Alicia Villarreal, la cantante de música regional mexicana, continúa atravesando por momentos difíciles, tras la demanda en contra de su esposo Cruz Martínez, debido a que se confirmó que su padre, Víctor Villarreal, falleció a los 77 años.

Aunque por ahora, Alicia Villarreal no ha compartido información sobre su pérdida, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ sí confirmó la noticia de la muerte de su padre mediante sus redes sociales.

¿Qué le pasó al papá de Alicia Villarreal? Esto sabemos

Víctor Villarreal murió durante el viernes, de acuerdo con informes compartidos por Ventaneando en redes sociales, en donde también indicaron que el padre de la artista se encontraba en Monterrey al momento de su fallecimiento.

A pesar de que no se han dado a conocer las causas de la muerte de Víctor Villarreal, el programa de televisión afirma que él se encontraba internado en el hospital, ya que, presuntamente, su estado de salud era grave.

En agosto del año pasado, Alicia Villarreal compartió que su padre tenía algunos problemas de salud: “Mi papá ha estado delicado, ha estado haciéndose estudios. También nuestros padres ya están grandes, son mayores, de más cuidado”, dijo en una conferencia de prensa, aunque no brindó más actualizaciones.

Alicia Villarreal compartió fotografías con su papá y algunos mensajes de condolencias en sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que se dio a conocer la noticia de la muerte de Víctor, Alicia Villarreal utilizó sus redes sociales para compartir los diferentes mensajes de condolencias y apoyo que recibió tras la pérdida de su padre.

Además, reposteó una publicación hecha por uno de sus clubs de fans, en donde recopilaron diferentes fotografías de la artista junto a su padre, sin agregar ningún mensaje adicional.

La relación que Alicia Villarreal tenía con su padre era cercana, tal como lo dejó ver en una publicación que hizo en el Día del Padre, en donde aseguró que tenerlo como papá era ‘un regalo de Dios’.

Alicia Villarreal no ha brindado más detalles sobre la muerte de su padre. (Foto: Captura de pantalla)

“Tener un padre como tú fue un regalo de dios. ¡Gracias! No sabes que importante es para mí y mis hijos el poder verte y abrazarte; platicar contigo es muy hermoso y divertido. Te amo”, escribió en su momento.

Esta no es la primera ocasión en la que Alicia Villarreal sufre una pérdida importante, ya que en 2009 falleció José Víctor Villarreal, su hermano, en un accidente automovilístico.

¿Qué dijo Cruz Martínez tras el fallecimiento del papá de Alicia Villarreal?

A pesar de la polémica que enfrenta Cruz Martínez, luego de que Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio durante un concierto y después de que lo denunció por violencia; el productor musical dedicó un mensaje a Víctor Villarreal.

El integrante de los Kumbia Kings escribió un comunicado en sus redes sociales, en donde aseguró que Víctor había sido como padre para él, por lo que dijo sentirse muy triste.

“Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así, me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz”, escribió.

Cruz Martínez dedicó un mensaje a Víctor Villarreal. (Foto: Captura de pantalla)

Esta noticia llega en un momento complicado para la cantante, ya que ‘La güerita consentida’ recientemente interpuso una denuncia por violencia en contra de su todavía esposo Cruz Martínez.

Aunque la artista no ha compartido detalles sobre su caso, debido a que la investigación sigue en curso, un documento de la denuncia de Alicia Villarreal obtenido por Ventaneando reveló que presuntamente el productor golpeó y amenazó a la cantante.

“La denunciante aclara que Cruz le quitó celulares con intención de tenerla incomunicada y fue despojada de otro dispositivo”, indica el documento, además, la cantante también denunció que su pareja le quitó su pasaporte, identificaciones oficiales y tarjetas bancarias.