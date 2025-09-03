¿Quién es John Milton, hipnotista al que le quitaron su camioneta en asalto en carretera?

John Milton fue despojado de su camioneta cuando circulaba por la carretera. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

John Milton es un hipnotista famoso que fue víctima de un asalto a manos de un grupo de personas armadas que lo interceptaron mientras circulaba en la carretera.

De acuerdo con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde confirmó el acto delictivo, fue despojado de su vehículo de lujo.

Milton, contó que uno de los sujetos implicados le apuntó a la cabeza con un arma corta, pero no disparó porque “al parecer” lo reconoció.

John Milton, es un hipnotista que comparte los videos de sus sesiones en sus redes sociales. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el asalto a John Milton?

John Milton, famoso a quien le robaron su auto, circulaba en una camioneta negra en la carretera alrededor de las 5:00 p.m. el pasado 2 de septiembre.

En ese momento, un grupo armado lo interceptó y lo bajaron de su vehículo. Él publicó un comunicado para desmentir que fuera herido en la pierna.

“Queremos informar que John Milton fue víctima de robo a mano armada de su camioneta, él se encuentra bien, sin ninguna lesión, la herida en la pierna es un dato totalmente incorrecto (...) agradecemos las muestras de cariño, apoyo y preocupación”.

Las autoridades confirmaron que el auto, identificado como una camioneta Cadillac modelo 2025, fue recuperado horas después, pero todavía no hay detenidos.

En una entrevista con el conductor Javier Ceriani, el famoso víctima de un robo, mencionó que lo apuntaron a la cabeza con un arma corta.

“También me apuntaron en el pecho, quiero dar gracias a Dios de que estos jóvenes al parecer me reconocieron y creo que se tocaron el corazón para no actuar más para desvivirme a mí”, contó.

Comunicado acerca del asalto que sufrió John Milton. (Foto: Captura)

¿Quién es John Milton, hipnotista asaltado en la carretera?

El hipnotizador nació el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile, aunque su familia se trasladó a México cuando él era un menor de edad.

Es hijo del brasileño Taurus do Brasil, quien falleció en 2009 y también se dedicaba a la hipnosis, lo que ‘cultivó’ el interés de Milton en el tema cuando aún era joven.

Durante sus primeros años pulió el enfoque que adoptó y lo llamó ‘hipnosis sincrónica’, el cual se relaciona con los cambios de hábito y de la conducta por medio del trabajo con el inconsciente y subconsciente, informó en su página de Instagram.

El famoso que sufrió un asalto el pasado 2 de septiembre aseguró que utiliza técnicas de programación de la neurolingüística, que de acuerdo con la UNAM, es “la encargada de estudiar la relación del lenguaje con el cerebro, es decir, los mecanismos que abarcan el procesamiento, almacenamiento y uso del lenguaje".

De acuerdo con declaraciones de ‘El caballero de la hipnosis’, la diferencia de su método con el tradicional, es que la hipnosis sincrónica se centra en el bienestar del paciente “ayudándolo a enfrentar sus miedos y limitaciones”.

Asimismo, tuvo diferentes sesiones y charlas con diferentes famosos que conoció, entre ellos aparece Adrián Marcelo, exintegrante de La Casa de los Famosos México, con quien publicó una foto en su página web.

¿Qué estudió John Milton?

John Milton estudiaba en la universidad, según su página oficial (no se menciona el campus), cuando se interesó de lleno en el estudio de la hipnosis.

Durante su formación obtuvo los siguientes títulos, según su sitio web:

Maestría en hipnosis clínica

Maestría en programación neurolingüística

Maestría en hipnoterapia clínica aplicada

Doctorado de hipnosis clínica aplicada

Además, se dedica a dar talleres y conferencias para difundir los detalles acerca de su disciplina.