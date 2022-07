‘Pareces la Muralla China’: El reclamo de Lucero a Mijares en su luna de miel

Mijares contó lo que a Lucero no le gustó en su luna de miel (Foto: Instagram @elretadormxus)

Manuel Mijares y Lucero llevan una buena relación tras su divorcio en 2011, por lo que incluso han iniciado la gira ¡Hasta que se nos hizo! –nacida por una famosa frase que la cantante le hizo durante uno de sus duetos- que ha pisado distintos escenarios, entre ellos el Auditorio Nacional, idea que nació tras un streaming por COVID-19.

Pero el intérprete de ‘Soldado del amor’ reveló lo que a su expareja le molestaba de él, lo cual le reclamó en su luna de miel. “Alguna vez Lucerito más bien me regañaba”, le dijo a Alberto Peláez en el YouTube En la cama con, ya que asegura para él es un lugar para descansar y estar tranquilo.

¿Qué molestaba a Lucero de Mijares en la cama?

El excorista de Emmanuel confesó que ya sea solo o acompañado le gusta dormir en medio. “Que rote como pollo rostizado sobre su mismo eje (para tener espacio)”, dijo entre risas sobre si alguien se suma.

Sin embargo, aseguró que durante su viaje en sus primeros días de esposos, Lucero se refirió a su forma de acomodarse en la cama, ya que para él es importante estar rodeado de almohadas. “Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas, me gusta. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucero, me la armó”, contó.

Mientras se encontraban en un barco a Bali les llegaba la hora de dormir. “Yo dormía, pero siempre me pongo una almohada aquí (en medio de las piernas) para sentir que estoy a altura, y si me volteo me la jalo para acá. Empezó la discusión de que parecía Muralla China”, explicó.

Entre risas bromeó sobre la forma en la que le respondió. “Pero, oye, está cómodo. También haz un esfuercito y brinca la almohada. Que se note que hay interés”.