¿Cómo le hacen Lucero y Mijares para trabajar juntos después de separarse? Ambos responden

Lucero y Mijares son de esas parejas que nos hacen creer en la amistad después del amor, y demuestran que un divorcio no es sinónimo de constantes peleas, de hablar mal de la expareja o de estar en eternas demandas.

Ambos artistas iniciaron recientemente la gira ¡Hasta que se nos hizo!, por la que han ofrecido diversas entrevistas; entre ellas se encuentra una con Ingrid Coronado, donde fueron cuestionados sobre su experiencia al trabajar juntos después de divorciarse.

Lucero y Mijares hablan de cómo trabajan juntos tras su matrimonio

En mayo de 2021, Lucero y Mijares se reunieron en una sala para ofrecer un concierto vía streaming al que titularon ‘Siempre amigos’, que fue el previo a la actual gira de conciertos que tienen en puerta en distintas ciudades mexicanas.

Gracias la éxito que ha obtenido esta serie de shows, Ingrid Coronado los entrevistó en junio pasado para su programa en MVS -mismo que sube como podcast a Spotify-, en donde les preguntó cómo le hacían para trabajar juntos después de estar tanto tiempo casados y hacer cada uno su vida aparte.

“No es algo fácil oigan. Díganme ¿cómo le hacen?”, preguntó la presentadora entre risas.

“Pues es que siempre nos llevamos bien”, respondió brevemente Mijares, mientras Lucero confirmaba las palabras del cantante y agregó que, en realidad, nunca hubo mucha intensidad en su relación que les impidiera hacer cosas juntos, aún como exesposos.

“Nunca tuvimos problemas; nos conocemos ahora sí que de siempre, entonces fíjate que nos preguntan mucho ‘¿cómo le hacen con los egos? ¿cómo le hacen para manejar esa parte?’ De verdad no hay -egos-. O sea, yo no digo ‘ay, que me aplaudan más a mí’ y que él diga ‘que me aplaudan más a mí’”, explicó la llamada ‘novia de América’, quien además agregó que ambos se encontraban en la misma sintonía.

“Estamos en el entendido perfecto que es un concepto que deseamos que al público le divierta, le entretenga, que se vayan a olvidar de sus problemas, que canten y bailen con nosotros. Además yo admiro mucho la carrera de Manuel”, dijo Lucero, quien fue interrumpida por Mijares para responder: “Y yo la tuya, Lucero”.

La también actriz dijo que también es importante que ambos disfrutan cantar la música del otro: “El que yo pueda cantar con él una canción de él se me hace muy padre”, compartió Lucero.