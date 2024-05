Gelish en las uñas: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar esmaltes en gel?

¿Qué pasa si me pongo gelish en las uñas? Cada vez es más común encontrar personas (principalmente mujeres) haciendo visitas a un salón de belleza para realizarse manicure y aplicarse gelish en las uñas, una técnica tan popular como los beneficios y riesgos de los que se hablan al usarlo frecuentemente.

Su popularidad ha crecido gracias a que permite la creatividad de la clienta o artista en uñas para crear diseños coloridos, duraderos y hasta con texturas. Incluso hay páginas dedicadas a compartir ideas para que tus manos permanezcan el mayor tiempo posible con el color y brillo que les otorga el gelish.

Aunque todo pareciera ‘color de rosa’, lo cierto es que su uso puede tener ventajas y ventajas, sobre todo a largo plazo, cuando la exposición a la lámpara UV/LED que se utiliza para ‘curar’ el esmaltado es más frecuente.

El gelish se ha popularizado en los últimos años. Y así como tiene beneficios, también implica riesgos. (Especial El Financiero / Brenda Escudero / Pexels)

Manicure con gelish: ¿Qué tam bueno es y cómo aplicar en uña natural?

El gelish, también conocido como gel polish o polygel, es una técnica de esmaltado en uñas que tiene una duración considerablemente mayor a la del esmalte tradicional gracias a la fórmula que tiene, misma que requiere una técnica de secado diferente.

Los pasos para la aplicación de gelish también cambian, pues se usan más productos que solo el color base. A grandes rasgos, y de acuerdo con el blog de L’Oreal París, van en este orden:

Limar las uñas y limpiarlas para que estén libres de cualquier residuo o suciedad.

Aplicación de una capa base de gel (base coat).

Poner el esmalte especial de uñas de gel real (pueden ser una o dos capas de color dependiendo de la manicurista o clienta).

Aplicar una capa superior de gel (top coat).

Entre una capa y otra se necesita secar con una lámpara de luz ultravioleta para fijar el producto. Ya que tu color o diseño está listo, puede tener una duración de dos semanas a un mes, dependiendo de qué tanto cuides tus manos o el crecimiento de tu uña natural.

La manicurista es quien debe manejar la lámpara UV/LED para 'curar' el esmalte en gel. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Ventajas y beneficios: ¿Qué pasa si me pongo gelish en las uñas?

Esta técnica se ha popularizado rápidamente desde 2009, año en que salió la primera marca de esmaltes en gel llamada precisamente Gelish, misma que revolucionó la industria de belleza a nivel mundial.

“Gelish fue el primer pulimento del gel a envasar en una botella, con un pincel, como un proceso de aplicación de gel rápida, fácil y eficiente”, se lee en la página oficial de la empresa.

En redes sociales se habla frecuentemente de los beneficios que ofrece el esmalte en gel al ponerse de forma eventual, y mucho de ellos se relacionan con la practicidad de la técnica para aplicarlo. Acá van algunas de las ventajas del gelish.

Si usas gelish tendrías algunas ventajas sobre el esmalte tradicional. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero)

Uñas de gel son rápidas de hacer

A diferencia del ‘tradicional’, un esmalte de uñas en gel seca considerablemente más rápido, por lo que se ahorra tiempo para regresar rápidamente a tus actividades, así como evitar que se estropee el diseño o color que elegiste y mantener un acabado impecable en tus manos.

Para hacer la comparación, podemos decir que el esmalte tradicional puede tardar alrededor de una hora en secar por capa (si te pones dos habrá que esperar más), mientras que entre capas de gelish el tiempo de espera es de 30 a 120 segundos por mano, que traducido en minutos en las manos serían alrededor de 4 aproximadamente.

Por ello, se recomienda usar un protector solar con FPS 50+, 20 minutos antes de la exposición a la lámpara UV y productos para gelish.

El gelish seca rápidamente en las uñas. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero)

Tiene un tiempo de vida más largo: ¿Cuánto dura el gelish en las uñas?

Además, su duración también cambia. Con muy buenos cuidados, un esmalte normal puede durar entre cinco días a una semana, mientras el gelish alcanza tiempos de dos a cuatro semanas; por lo regular, se debe retirar cuando el crecimiento de la uña natural lo amerita.

La fórmula en gel también resiste el descoloramiento natural y el amarillamiento, por lo que la apariencia impecable de tus uñas se mantendrá por más tiempo.

Los diseños en uñas realizados con esmalte en gel suelen durar más tiempo. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero)

Fórmula del gelish protege la uña natural: ¿De qué está hecho el esmalte en gel?

Se le atribuye la ventaja de mayor duración y protección al polygel gracias a que su fórmula crea una capa más gruesa en la uña que ayuda a protegerla.

¿Por qué pasa esto? Los esmaltes de gelish son elaborados parcialmente con acrílico, un material plástico utilizado para la elaboración de extensiones en uñas. De hecho, gracias a este es que necesita de curación en lámpara UV.

La duración de un gelish es mayor a la del esmalte tradicional. (Foto: Pexels)

¿El gelish ayuda a que crezcan las uñas?

El hecho de que se cree una capa más gruesa permite esta protección a la uña natural de la que hablamos, además de que puede auxiliar para el crecimiento de las mismas.

¿Por qué? Mientras tu uña tenga la capa gruesa del gelish, existe menor riesgo de que esta se astille o rompa, por lo que puedes ayudar a crecer tus uñas, sobre todo si eres de aquellas personas que suele mordérselas.

El esmaltado en gel puede ayudar a evitar que una person se muerda las uñas. (Foto: Instagram @lactm_nails)

Desventajas: ¿Es dañino el gelish semipermanente en las uñas?

Así como usar gel en uñas tiene sus beneficios, también hay riesgos que existen al momento de hacerse manicura con una lámpara de rayos UV de por medio, y más si se realiza frecuentemente, sin dejar descansar a la uña natural, según expertos.

¿El gelish puede causar cáncer de piel? Efectos de las lámparas UV para las uñas

Existen varios debates sobre el principal riesgo que se le atribuye a realizarse constantemente manicura, incluyendo uñas acrílicas y gelish: aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer de piel, pero ¿qué tanto hay de cierto?

Algunos estudios apuntan a que el usar constantemente lámparas UV para hacerse gelish en las uñas podrían provocar cáncer. (Fotoarte: El Financiero) (Shutterstock)

El estudio ‘Daño en el ADN y mutaciones somáticas en células de mamíferos después de la irradiación con un secador de esmalte de uñas’ (’DNA damage and somatic mutations in mammalian cells after irradiation with a nail polish dryer’, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos), encontró que la exposición prolongada a esta fuente de radiación cambia el ADN,

Dicha investigación sostiene que una exposición muy frecuente a las lámparas de luz UV o LED puede significar un factor para desarrollar cáncer de piel, así como otros problemas de salud a futuro, aunque también detalló que este estudio no es determinante.

El Dr. Brendan Camp, dermatólogo certificado por el doble consejo de Nueva York, opina lo mismo. “La radiación ultravioleta puede dañar las células y las proteínas de la piel, como el colágeno y la elastina”, explica.

Las lámparas que emiten rayos UV para secar las uñas podrían afectar a la salud, según un estudio. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero)

¿El gelish puede provocar alergias? Esto dice un dermatólogo

“Una de las razones por las que las manicuras de gel son duraderas es que incorporan una sustancia química llamada acrilato, que puede presentarse en forma de polvo o líquido (…) Estos acrilatos desencadenan una reacción alérgica”, dijo Rajani Katta, médico y profesor de dermatología de la Facultad de Medicina McGovern de la Universidad de Texas Houston.

La dermatitis de contacto es la forma más común de alergia o enfermedad de la piel que puede presentar una persona por el uso constante de esmaltado en gel.

Aunque suele ser muy poco frecuente, la posibilidad existe. Se manifiesta en las manos, brazos o incluso en los pies, asegura el sitio de National Geographic, aunque no hay estudios específicos que respalden esta información.

En algunos sitios se habla de los ariesgos de usar constantemente esmalte en gel para las uñas. (Fotoarte: Andrea López Trejo / El Financiero)

¿El polygel debilita las uñas?

Los procedimientos para colocar y retirar el gelish pueden generar adelgazamiento de la uña, de acuerdo con otro estudio.

“Reportamos debilidad, fragilidad y adelgazamiento de las uñas en cinco sujetos después de la aplicación de un nuevo sistema de manicura llamado esmalte en gel y eliminación con acetona y peeling manual”, se lee en el abstracto de la investigación llamada Daño en las uñas por manicura con esmalte en gel (‘Nail damage from gel polish manicure’, publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos).

Con una técnica inadecuada de colocación y/o retiro de gelish, puede haber afectación en las uñas. (Foto: Shutterstock)

No obstante, la artista en uñas Jaclyn Duguay-Gordon explicó a la revista Seventeen en Estados Unidos que, en realidad, una mala técnica es la que resulta perjudicial.

“Las manicuras en gel no son malas para las uñas cuando se realizan profesionalmente. Sin embargo, puede ser perjudicial sin una preparación, aplicación y extracción adecuadas de las uñas”, que incluye el uso de acetona.