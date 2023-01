¿Fan del gelish? Lámpara UV podría dañar ADN de células de la piel, revela estudio

¿Eres fan de que te hagan gelish en las uñas? Esto te interesa, ya que un estudio encontró que las lámparas UV que se usan pare secar y fijar el esmalte, pueden modificar el ADN de tus manos.

El estudio DNA damage and somatic mutations in mammalian cells after irradiation with a nail polish dryer, encontró que la exposición prolongada a esta fuente de radiación cambia en ADN de las extremidades superiores, lo que puede derivar en riesgo de desarrollar cáncer más adelante.

Se partió de observar que personas diagnosticadas con cáncer de piel en las manos previamente se habían expuesto con frecuencia a las luces ultravioleta de las lámparas.

La luz ultravioleta (UV) es un tipo de radiación electromagnética; se puede clasificar en función de su efecto sobre la piel humana, así como de su capacidad para inducir daños en el ADN.

¿Cómo se analizó el daño de las lámparas UV?

Las y los investigadores expusieron células humanas y de ratones a los rayos UV durante dos sesiones de 20 minutos y se observó que entre un 20 y 30 por ciento de las células murieron.

El ejercicio se repitió durante tres días seguidos por 20 minutos y entonces se registró hasta un 70 por ciento de muerte celular y mutaciones permanentes relacionadas con el cáncer.

¿Hay que preocuparse por las lámparas UV para gelish?

En una sesión de manicure con gelish, las manos se someten a la lámpara UV en promedio 10 minutos; la investigación sostiene que una exposición muy frecuente puede ser un riesgo para la salud en un futuro y un factor para desarrollar cáncer.

‘’Se necesitan más estudios a gran escala para cuantificar con precisión el riesgo de cáncer de piel en las manos de personas que usan estos secadores’', se explica en el reporte de investigación.

También señala que se debe considerar que los resultado se basan en modelos de líneas celulares in vitro que, como todos los sistemas modelo, no emularán perfectamente la mutagénesis específica del sitio en seres humanos.