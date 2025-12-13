‘Comes y te vas’: Fox cuenta su versión de la frase a Fidel Castro: ‘Me pescó con los dedos en la puerta’

Vicente Fox contó cómo fue le dijo a Fidel Castro el 'comes y te vas', cómo se hizo famosa la frase y qué pasó en la reunión. (Foto: Especial)

"Comes y te vas". Al expresidente Vicente Fox, quien dice vivir con “finanzas raquíticas”, se le recuerda por ser el primero en derrotar al PRI en unas elecciones presidenciales y por frases que viven en la memoria de los mexicanos; sin embargo, esta en particular provocó tensiones en la relación México-Cuba.

Se trata de un hecho histórico protagonizado por el expresidente de Cuba, Fidel Castro, y por el mismo Vicente Fox.

A 23 años de aquel episodio en la política mexicana, el exmandatario trató de aclarar qué le dijo al exmandatario cubano y cómo fue que la frase cobró relevancia en ese momento.

¿Por qué Vicente Fox invitó a México a Fidel Castro?

Vicente Fox fue invitado al podcast del influencer Melo Montoya. Ahí, ‘se descosió’ sobre su infancia, su carrera como empresario y abordó también momentos importantes de su presidencia, la cual comenzó en el año 2000 y terminó en 2006.

En una parte de la entrevista, se le preguntó sobre la visita de Fidel Castro a México y todo lo que conllevó que México le abriera las puertas a un personaje que en ese momento estaba enemistado con Estados Unidos.

Vicente Fox recordó una de las frases por las que es recordado. (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Antes de llegar a la declaración, hay que saber lo siguiente. En marzo de 2002, la Organización de las Naciones Unidas organizó la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Monterrey, para abordar cuestiones decisivas de las finanzas y el desarrollo.

Según la ONU, en el evento participaron más de 50 jefes de Estado y 200 ministros, así como dirigentes del sector privado y la sociedad civil y funcionarios superiores de las principales organizaciones financieras, comerciales, económicas y monetarias intergubernamentales.

La relación que tenía Cuba con Estados Unidos era de tensión económica y social, pues luego de haber impuesto el bloqueo comercial a la isla, Fidel Castro no dejaba de arremeter en contra del entonces presidente George Bush.

En la entrevista, Fox Quesada rememoró ese evento en la capital de Nuevo León y descartó que la visita de Fidel Castro fuera un error diplomático o una jugada innecesaria.

“Me pescó Fidel con los dedos en la puerta. ¿Qué pasó? Estuvimos conversando, Jorge Castañeda, quien era secretario de Relaciones Exteriores, tu servidor y Fidel Castro”, relató.

Fox reconoció que la conversación se hizo en altavoz, pues se colocó un micrófono y un instrumento de sonido para hablar con el presidente de Cuba.

En la llamada, Vicente Fox asegura que le pidió a Fidel Castro acudir a la reunión en Monterrey, a la que también asistirían “todos los presidentes de América Latina. ¡No te la puedes perder!”.

Sin embargo, Fidel Castro manejaba una logística distinta: Él anunciaba unas horas antes si es que acudiría a un lugar o no. “Miedo, puro cuz cuz, a que lo pescaran fuera de base y lo apresaran por allá, fuera de su país”, señaló Fox.

¿Cómo nació la frase ‘comes y te vas’?

El expresidente, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), contó que insistió a Fidel Castro acudir a Monterrey para la conferencia de las Naciones Unidas, ante la negativa del cubano de salir de su país.

“Chingado Fidel, ya. ¿Para qué me tienes aquí con la incertidumbre? Ya dime si sí o no vienes. Mira lo que te estoy ofreciendo: Querías hablar en público, te ofrezco la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, maestro. Al pie del Cerro de la Silla. ¿Qué más quieres?”, relató Fox de su plática con el expresidente cubano.

Agregó que le aseguró que la Macroplaza se llenaría y que podía hablar y decir lo que quisiera; sin embargo, había un detalle, tendría que participar en una comida con el presidente mexicano y otros líderes.

En el relato, Fox Quesada cuenta que le dijo a Castro que durante la comida se sentaría a su derecha y que el expresidente de Estados Unidos, George Bush, estaría a su izquierda.

“Al recibirte ese día tenemos una comida oficial. Tú, siendo de izquierda, te vas a sentar a mi derecha. El otro, el que tú llamas ‘Diablo’, Bush 43, siendo de derecha, lo vamos a sentar a la izquierda”, dijo.

Además, Fox le aseguró a Casto que podría hablar sin censura. “¿Y quién crees que va a ser el orador principal? ¿Quién crees que va a ser el único orador? Yo nomás te presento y tú eres el que vas a hablar. Y a decir lo que quieras, aquí no hay censura, no hay nada”.

El expresidente mexicano dijo que Fidel Castro dudaba sobre su participación porque su aeronave oficial no estaba bien, pero Fox insistió en que visitara México y que llegara a la comida.

“No importa a qué horas llegas, no importa a qué horas te vas. Tú ven, haces presencia, vienes a esa comida, comes y te vas”, le dijo al cubano.

Fox asegura que no sabía que Fidel Castro estaba grabando la llamada, que tiempo después hizo pública.

“Fidel sacó la llamada a la radio y a los medios de comunicación que el presidente Fox lo había corrido de México. Creo que él no podía venir a México, que comiera y se fuera”, señaló.

Grabación de la llamada entre Fidel Castro y Vicente Fox

Aunque Vicente Fox señala que la grabación salió un día después, medios reportan que fue hasta abril cuando Fidel Castro difundió el audio de la llamada en la que le pedía confirmar su asistencia a la conferencia de la ONU.

Según la transcripción, difundida por BBC, Vicente Fox le pedía a Fidel Castro informar de su llegada y salida a México, pues si su participación sería en la mañana del jueves 21 de marzo, que llegara un día antes y avisara “antes de que se acostara”.

El audio también revela que Vicente Fox pidió al expresidente de Cuba participar en la comida y luego regresara a su país “para evitar complicaciones”, a lo que Castro accedió.

Tras la difusión del audio, se desató un intercambio de declaraciones entre el expresidente de México, el canciller Castañeda y el expresidente de Cuba.