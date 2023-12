X ‘perdona’ a Vicente Fox: Reactivan cuenta tras un mes de suspensión

El exmandatario mexicano, Vicente Fox Quesada, reapareció en la red social X, este miércoles 27 de diciembre, luego de un mes de suspensión, tras un comentario que realizó en contra de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La cuenta de X de Vicente Fox, fue suspendida el pasado 27 de noviembre, luego de que el expresidente llamara a Mariana Rodríguez ‘dama de compañía’.

Posteriormente, Fox anunció que su cuenta en la red social de Elon Musk se suspendió sin notificación previa y dijo que su equipo estaba trabajando para recuperarla.

“Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”, escribió el mes pasado a través de Instagram.

Días después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Fox calificó el cierre de su cuenta como un “atentado a la expresión”.

“Definitivamente no, con sorpresa vimos cómo aparece la cuenta cerrada, esto que es un verdadero atentado a la expresión, independientemente de quién provocó el cierre, por qué lo provocó y para qué lo provocó”, comentó.

¿Por qué Fox llamó a Mariana Rodríguez ‘dama de compañía?

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió en una publicación, en noviembre pasado, el expresidente al compartir un post de Pedro Ferriz en el que asegura que dará a conocer información sobre el gobernador de Nuevo León.

Mariana Rodríguez calificó el comentario de Fox como acto de violencia y respodió, a través de X, lo siguiente:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Tras la reactivación de su cuenta en X, este miércoles, ya no es posible encontrar el tuit de Fox donde agrede a la empresaria.

Y no solo le ‘tumbaron’ la cuenta: MC denuncia a Fox ante e INE por violencia de género

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, informó que el partido presentó una denuncia contra Fox por los comentarios en contra de Mariana Rodríguez.

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, escribió en X.

Álvarez Máynez compartió una fotografía donde se muestra la denuncia en contra del expresidente del PAN por ejercer violencia política en razón de género.