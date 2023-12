Mariana Rodríguez y sus polémicas con otras influencers: De Andy Benavides a Gaby Elizondo

Desde que Mariana Rodríguez empezó a ser conocida en redes sociales y hasta su actual precandidatura para la alcaldía de Monterrey, ha estado envuelta en distintas polémicas, incluidas supuestas peleas y discusiones con otras influencers.

La esposa del actual gobernador de Nuevo León ha debatido en redes sociales con personalidades como Vicente Fox, quien hace poco hizo un comentario machista en contra de ‘la Chavacana Mayor’, pero este no es el único.

De hecho, hay dos personas en especial con las que se ha hablado de una gran rivalidad, y ambas son reconocidas influencers, una de repostería y otra de estilo de vida.

Mariana Rodríguez, antes de incursionar en la política, era influencer en redes sociales. (Foto: Instagram @marianardzcantu)

Polémica entre Mariana Rodríguez y Andy Benavides

Una de las más sonadas y que hasta hace pocos meses todavía era motivo de discusión y debate entre seguidores de ambas fue la que protagonizaron Mariana Rodríguez y Andy Benavides.

Al igual que Mariana en su momento, Benavides es conocida en internet por crear contenido enfocado en maquillaje, moda y estilo de vida, y ambas son originarias de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, un malentendido habría detonado todo.

Todo inició porque la CEO de Mar Cosmetics estaba grabando una historia en Instagram, y a lo lejos se escucha a su entonces novio, Samuel García, decir que su bolsa de golf era mejor que la de ‘Andy’.

A pesar de que García en realidad se refería a su amigo Andrés Silva, la gente pensó que hablaba de la influencer, por lo que le empezaron a contar lo que dijo el actual gobernador de Nuevo León y, molesta, Benavides le reclamó a Mariana.

Andy Benavides Andy Benavides anunció que está en espera de su cuarto bebé. (Instagram: @andybenavidesm)

Posteriormente, durante una transmisión en vivo, Mariana mostró los mensajes que Andy Benavides le había enviado reclamándole el hecho de que Samuel hablara de ella. Desconcertada, ‘la Chavacana Mayor’ aseguró que no se refería a ella, sino a un amigo de García, pero ella se empeñó en asegurar que, de quien hablaban, era de ella.

Rodríguez trató de aclararle en más de una ocasión que no hablaron en ningún momento de ella, pero no le creyó. Después, la empresaria aseguró que, durante su etapa como influencer, le habían ‘bloqueado’ algunas colaboraciones, pero nunca mencionó nombres. Sin embargo, sus seguidores asumieron que fue gracias a Andy Benavides.

Conversación entre Mariana Rodríguez y Andy Benavides tras malentendido vía video en vivo de Rodríguez. (Foto: Captura de pantalla)

Mariana Rodríguez asegura que no tiene nada en contra de Andy Benavides

En más de una ocasión, la precandidata a la alcaldía de Monterrey ha aclarado que ella no tiene nada en contra de Andy Benavides, a pesar de que la polémica se hizo muy grande por un malentendido.

“No hay ningún tema, de mi parte no hay ningún tema, en su momento hace cuatro años se enojó por un malentendido (…) y eso fue lo que detonó todo”, dijo en una ocasión en el programa Esta noche con Miguel Ángel.

Además, en un encuentro con medios de comunicación, reiteró que ella se encontraba tranquila con Andy y no sentía que existiese alguna rivalidad entre ellas; en caso de que Benavides sí tuviera algo en su contra, esperaba que se pudiese arreglar la situación.

Mariana Rodríguez dice no tener nada en contra de Andy Benavides. (Foto: Facebook / @Mi Mercado)

Mariana Rodríguez y Gaby Elizondo: ¿Por qué inició la polémica con la ex de Samuel García?

Otra de las ‘peleas’ más sonadas fue la que sostuvo Mariana Rodríguez con la influencer y repostera Gaby Elizondo, quien fue novia de Samuel García hace algunos años.

Todo comenzó en julio de 2020, cuando Elizondo manifestó en sus redes sociales que la empresaria estaba tratando de bloquear su perfil en Instagram y colaboraciones con algunos negocios y marcas por motivos que no conocía.

“En varias ocasiones, estamos a segundos de firmar contratos con empresas, y resulta que me lo bloquean. De que: ‘No porque ella es la que trabaja aquí con nosotros de publicidad, entonces no se puede. Dijo que si tú entras pues ella no trabaja con nosotros’. Y no entiendo el nivel de madurez. Como les repito, yo estoy cien por ciento enfocada en mi vida, en trabajar, en hacer crecer mi negocio. ¿Por qué me lo vas a trabar? ¿Tú quién eres, o cómo?”, expresó Elizondo vía Instagram.

Gaby Elizondo tiene un negocio de repostería llamado Kuchen Alta Repostería. (Foto: Facebook / Gabriela Elizondo)

Para Gabriela Elizondo, el hecho de haber formado parte del pasado de Samuel García no tenía por qué ser motivo para que en el entonces presente, quisieran afectar sus negocios.

“No puedo entender cómo existe tanto odio dentro de una persona, para quererme estar friegue, y friegue, y friegue, y quererme estar bloqueando mi trabajo (…) ¿Por qué estás mezclando un pasado con un presente? Entonces, si yo quedé en el pasado, ¿por qué? ¿Por qué estás tan traumada en el pasado de esa persona, y no vives tu presente, y no lo disfrutas?”, agregó la repostera.

Mariana Rodríguez también aclaró polémica con Gaby Elizondo

Al igual que pasó con Andy Benavides, Mariana empezó a recibir cientos de críticas en redes sociales, y para tratar de ‘calmar las aguas’, dijo que se reunió con Elizondo para aclarar la polémica.

“Tan estoy segura de que no he hecho nada que hablé con Gaby, le marqué y nos vimos en su oficina. Le dije que no tenía absolutamente nada en contra de ella. Que su pasado con Samuel era eso, pasado”, aseguró la ‘primera dama’ de Nuevo León.

Mariana Rodríguez protagonizó una polémica con Gaby Elizondo, exnovia de Samuel García, por su negocio. (Facebook / @marianardzcantu1 / Gabriela Elizondo)

Incluso, aseguró que le propuso colaborar en algún proyecto y le ofreció su amistad, pues no tenía nada en contra de la creadora de Kuchen Alta Repostería..

“Hoy le dije a Gaby que le ofrecía tanto mi amistad como mis colaboraciones en Instagram, que si quería hacer algo juntas cuando empiece con Envía Flores con mucho gusto lo hacíamos de la mano. No tengo absolutamente nada en contra de ella, me ha tocado verla dos veces en mi vida y eso es todo”, agregó Mariana.