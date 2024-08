‘Del libre de coví al me defiendo al hacer el amor’: Frases de Noroña que ‘rompieron’ el internet

Gerardo Fernández Noroña fue elegido como presidente del Senado de la República este miércoles 28 de agosto. El legislador militó en el Partido del Trabajo (PT), para después sumarse a Morena, fundado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Elegimos de manera unánime como próximo coordinador al licenciado Adán Augusto López Hernández. El diputado y luego senador Gerardo Fernández Noroña será presidente”, reveló Andrea Chávez, senadora electa por Chihuahua y secretaria nacional de comunicación de Morena.

Fernández Noroña se ha caracterizado por ser un político de izquierda, que apoya varios aspectos de la 4T, como la austeridad republicana que predicó AMLO en sus seis años de Gobierno.

El morenista también ha sido protagonista de varias polémicas, sobre todo con la oposición. Es ‘todo un personaje’ que ha dejado en nuestras cabezas frases entrañables, donde detesta a la derecha, o bien, se queja del precio para ir a los baños públicos.

¿Cuáles han sido las frases entrañables de Fernández Noroña que han quedado en el registro del internet?

Hace algún tiempo, el morenista ofreció una entrevista a un medio de comunicación donde abordó temas íntimos y dijo ‘’Sueno arrogante, pero todavía me defiendo al hacer el amor’'.

Otra frase más que se suma es la expresada en lo que antes era conocida como la red social Twitter: ‘’No tienen madre, siete pesos el baño en la gasolinera 5415 cerca de Lerma. Oriné en la coladera, cabrones.

Frases de Fernández Noroña que respalda el internet.

Además de compartir quejas y frases ‘jocosas’, el morenista también ha subido material fotográfico controversial a sus redes sociales. Cómo olvidar una foto de él en toalla, recién salido de bañar, con la explicación:

‘’Está nevando. Si ustedes creen que el agua sale fría por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente’', consta en Twitter, ahora ‘X’.

Frase jocosa de Fernández Noroña.

Se suma una queja de noviembre del 2022, cuando visito un City Market. ‘’Vine al @citymarket de Cuernavaca, pero son más clasistas que en Polanco. Lo peor es que los que se sentían Fifi, tenían un fenotipo que para que les platico. No es que considere la apariencia importante, pero para ellos sí lo es’'.

En agosto del 2021, muy a su manera, Fernández Noroña informó que ya no tenía COVID-19. Esto, luego de negarse a usar cubrebocas. ‘‘Salí negativo, ardan malquerientes. Libre de coví e inmune por seis meses”, escribió en el mensaje.

“Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado”, argumentó Noroña, en referencia al uso de cubrebocas.

Tras recuperarse de COVID el mismo año, el legislador declaró ‘’Me siento a toda madre, ayer me fui a la montaña. No estoy enfermo, ¿por qué habría de usar cubrebocas, si estoy sano? Que usen cubrebocas los enfermos”.

En junio del 2021, Noroña envió un mensaje al expresidente Felipe Calderón luego de que este se contagiara de COVID. ‘’Francamente, quiero que sanes para poder llevarte a la cárcel”, señaló, junto a un hashtag en el que se refiere al expresidente como el ´comandante Borolas’.