Noroña ‘agarra hueso’: Morena lo nombra presidente del Senado; Adán Augusto será coordinador

La 4T no “se olvidó” de Gerardo Fernández Noroña. Este miércoles 28 de agosto fue elegido como presidente del Senado de la República, mientras que Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, será coordinador general en la Cámara Alta.

Así lo dio a conocer Andrea Chávez, senadora electa por Chihuahua y secretaria nacional de comunicación de Morena, quien detalló que en la primera reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado se decidieron ambos nombramientos.

“Elegimos de manera unánime como próximo coordinador al licenciado Adán Augusto López Hernández. El diputado y luego senador Gerardo Fernández Noroña será presidente”, reveló en un video compartido en sus redes sociales de X, antes Twitter.

Además, Chávez informó que Ignacio Mier quedará al frente de la Mesa Directiva del Senado, mientras que Ifigenia Martínez será la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que será quien entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

¡Buenas noticias para el Senado de la República!



Hoy tuvimos nuestra Primera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, que será coordinado por el Sen. Adán Augusto López Hernández.



Por unanimidad también elegimos al Sen. Gerardo Fernández Noroña como… pic.twitter.com/5I1t0oUHE0 — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 28, 2024

Noroña ‘reclama’ a Morena de ‘incumplir acuerdos’ y dejarlo sin cargo importante

El nombramiento de Fernández Noroña cobra importancia después de que hace dos meses acusara a Morena de no cumplir acuerdos y no asignarle un puesto importanate, como ser integrante del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum.

En aquella ocasión, el exdiputado del Partido del Trabajo le advirtió a la 4T que no podía atropellar a un militante que ha apoyado tanto al partido: “Si a una persona destacadísima del movimiento como yo se le atropella, pues cualquiera se lo puede esperar”.

Incluso, en ese tiempo Noroña había revelado que sostenía pláticas con la próxima presidenta de México; sin embargo, hasta ese momento Claudia Sheinbaum no le había designado un cargo destacado, sino una tarea: “Me pidió que ayude en una tarea, pero eso no es cargo, de cargos no hablamos”.

Fernández Noroña dejó el Partido del Trabajo y se incorporó a la fracción de Morena después de resultar electo como senador de dicho partido tras los resultados de la pasada elección del 2 de junio. “Yo ya había anunciado que me iba a incorporar de Morena”, dijo.