‘Ya me fregaron’: Noroña descarta cargos especiales y anuncia gira por el país

Luego de más de una semana de polémicas y críticas a Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer cuál será su rol dentro de la Cuarta Transformación este sexenio, mismo que no será en un cargo en el gabinete o con alguna representación en la Cámara de Senadores, sino con una ‘tarea’.

En conferencia de prensa este miércoles 3 de julio, Noroña, quien ganó un lugar como senador plurinominal, recordó su reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como que desde un principio no tenía invitación para formar parte del gabinete.

“Platicamos sobre la importancia de la unidad y me planteó una tarea que sigo valorando, pero es una tarea que no tiene que ver con cargos públicos ni nada”, enfatizó el funcionario, quien para esta legislación ‘saltará' de diputado del PT a senador de Morena.

Aseguró que lo único que le pidió a Claudia Sheinbaum era conocer el despacho presidencial, esto como respuesta a qué se dijo en la plática de la semana pasada.

“Yo voy a ser un senador de a pie, no aspiro a ninguna responsabilidad en el Senado de la República... a la coordinación (parlamentaria) dije: ya me chingaron, y no aspiro a ninguna, ninguna es nada. Eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente”, dijo Noroña.

Además, anunció que se irá a recorrer todos los municipios del país con el propósito político de conocer todo el país, sin dejar claro si buscaría la presidencia nuevamente en 2030.

Fernández Noroña enfatizó que no retira lo dicho respecto a que considera que no se respetaron acuerdos sobre la designación de cargos en el proceso interno de Morena, cuando se dijo que, por su lugar en la encuesta, merecía un lugar en el gabinete o como coordinador de la bancada guinda en el Senado.

“Yo creo que se debe abrir un debate para que esas cosas no vuelvan a suceder. Aspiro a que se democratice cada vez más nuestro movimiento, a que no se fortalezcan las decisiones cupulares y comparto el compromiso fundamental de la unidad. Yo no voy a dividir al movimiento bajo ninguna circunstancia”, puntualizó.

Gerardo Fernández Noroña comenzará como senador de Morena a partir del 1 de septiembre, siendo la primera vez en su carrera que se desenvuelve en un cargo dentro de la Cámara Alta.