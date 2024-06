Frenan en seco a Noroña

Luego de sus ventilados reproches por no haber sido incluido en el gabinete ni haber sido elegido para coordinar a los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña fue frenado en seco nada menos que por el presidente López Obrador. El mandatario acotó: “Quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena”. En el mismo sentido se volvió a pronunciar Claudia Sheinbaum, quien reiteró que “él entró a la encuesta propuesto por el PT (…) Entonces las reglas que están ahí, pues están planteadas para quienes pertenecemos a Morena”. Incluso recalcó que “él no es militante de Morena, no ha participado en los congresos”. El aludido advirtió que reservaba su postura para hoy, durante la sesión del INE. ¿Le bajará dos rayitas o le subirá?

Distractores en la sesión del INE

Lo malo de que Gerardo Fernández Noroña lleve sus grillas internas de Morena a la herradura de la democracia es que hará que se prolongue la sesión del Consejo General del INE, en la que se prevé aprobar dos centenas de acuerdos sobre quejas en materia de fiscalización. De por sí sus esgrimas verbales con Emilio Álvarez Icaza, representante de lo que fuera el PRD, siempre terminan alargando las discusiones del consejo; a ver ahora cuánto tiempo se perderá este día.

Samuel, en desacato

El góber de Nuevo León, Samuel García, admitió que incurrirá en desacato, pues hará caso omiso al citatorio para lo del juicio político en su contra. “Ayer me llegó y me notifican que el jueves van a hacer mi juicio político. ¿Ustedes creen que voy a perder la oportunidad de ir con el Presidente para atender a estos diputados que nada más me quieren hacer perder el tiempo? No, les aviso desde ahorita: no voy a ir, voy a ir a México a bajar dinero (para los damnificados de las lluvias), y no me van a distraer un solo minuto”. Las lluvias de Alberto le cayeron como anillo al dedo para pretextar eso y no acudir a hacer frente a su juicio.

Miembros de la judicatura se harán escuchar

En medio de la turbulencia por la reforma judicial, los ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura harán sentir su voz, pues confirmaron su asistencia al foro de hoy en San Lázaro. “Es indispensable que se escuche la opinión de los juzgadores en una reforma de este calado”. Es sin duda un indicativo de que, pese a la “incertidumbre” –como la misma presidenta de la Corte, Norma Piña, dice que hay– la judicatura no se va a callar nada durante su participación en estos espacios.

La muerte anunciada de la República

Mientras el expresidente Peña Nieto felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las urnas, otro expresidente, Felipe Calderón, alerta de los riesgos que ve tras esa victoria electoral. Al participar en el 17° Foro Atlántico América y Europa: Democracia y libertad, realizado en Madrid, pronosticó que “las amenazas siguen, se incrementaron y se fortalecieron por una mayoría absoluta de votos con la muerte anunciada de la República, la desaparición en septiembre del Poder Judicial para ser sustituidos por candidatos electos, por militantes leales a la causa populista y los órganos autónomos”. Ya sabemos la respuesta que dará hoy López Obrador, aludiendo por enésima vez a García Luna...

Chiapas, el polvorín

De las administraciones morenistas, nos hacen saber que la de Chiapas, encabezada por Rutilio Escandón, cierra el sexenio con un territorio convertido en polvorín, con marcada violencia en Pantelhó, La Concordia, Chicomuselo y Tila. Y pese a que los hechos de sangre han tocado casi a la puerta del palacio donde despacha, pues se han registrado enfrentamientos de grupos armados en los límites de la zona metropolitana como Berriozábal, Ocozocoautla y San Fernando, no hay más respuesta, nos dicen, que la ausencia de Escandón Cadenas, quien tiene abandonado al estado en la inseguridad, y muestra de ello es que en Pantelhó este fin de semana dos personas, Ramiro Ruiz y Tomás Hernández, resultaron heridas con arma de fuego, tras ser emboscados por hombres armados. Hay omisiones que cuestan vidas. Ver para creer.