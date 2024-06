Noroña reclama que Morena ‘no cumple acuerdos’: ¿Qué cargo le habían prometido tras encuesta de 2023?

Gerardo Fernández Noroña reclamó que Morena no ha cumplido con los acuerdos que se hicieron previo a las elecciones, en torno al cargo que le correspondería para este sexenio, acusando que otros funcionarios que tienen menos preferencia que él se quedarán con las coordinaciones de diputados y senadores, y que él únicamente será un senador plurinominal.

En una de sus transmisiones que hace mediante redes sociales, reclamó que la dirigencia de Morena hizo una serie de acuerdos con los que aspiraron a la candidatura presidencial de la 4T el año pasado, es decir, las ‘corcholatas’. Dicho acuerdo indicaba que, según el órden de las preferencias en la encuesta nacional, se iban a designar otros cargos, además de la candidatura.

Recordó la reunión que tuvo el año pasado el presidente López Obrador en el restaurante El Mayor, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, ganadora de la encuesta, así como otros aspirantes, entre ellos Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

En dicho encuentro se definieron las reglas del proceso interno de selección para la candidatura presidencial, así como que iba a ser mediante encuesta, y que si bien hubo varias encuestadoras, el resultado que importaba era el de la Comisión de Encuestas de Morena.

Fue en aquella reunión que se dijo qué cargos iba a tener cada una de las ‘corcholatas’ según su posicionamiento en la encuesta, y con base en eso, Noroña reclama que Morena no le está dando el lugar que le corresponde, ya que él esperaba coordinar la bancada guinda en el Senado, luego de haber estado durante más de una década como diputado.

¿Qué lugar le tocaba a Noroña según sus resultados de la encuesta?

Gerardo Fernández Noroña aseguró que él fue el tercer lugar en la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena, la que iba a ser definitiva, con 12.2 por ciento de apoyos sobre el 10 por ciento de Adán Augusto López y por debajo de Sheinbaum y Ebrard.

El exdiputado del PT fue claro y dijo que Morena no iba a promediar los resultados de las cinco encuestas, donde además de la comisión interna participaron otras cuatro casas encuestadoras y le dieron un empate de 11 puntos con Adán Auguto López.

En ese sentido, dio a conocer los cargos que le tocarían a cada una de las ‘corcholatas’:

Primer lugar: Candidatura presidencial.

Segundo lugar: Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

Tercer lugar: Coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Cuarto lugar: Puesto en el Gabinete.

Quinto lugar: Senaduría plurinominal.

Sexto lugar: Diputación plurinominal.

A pesar de que ese fue el acuerdo, Marcelo Ebrard, quien quedó en segundo lugar, subió a Secretaría de Economía, según anunció Sheinbaum. Por ello, Noroña, quien ganó una senaduría en las elecciones, señala que debió ser él el coordinador de Morena en la Cámara Alta; sin embargo, no fue considerado.

“La encuesta que decide es la de Morena, las espejo son para demostrar que se hizo bien la encuesta de la Comisión de Encuestas. Pero aunque fuera el cuarto lugar no se está cumpliendo el acuerdo”, reclamó Noroña, quien aseguró que no tuvo voz en las decisiones del proceso interno, y que ahora no le quieren dar el lugar que le corresponde.

También criticó que Ricardo Monreal, quien quedó último lugar en la encuesta, termine siendo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Ante los reclamos, Claudia Sheinbaum, ganadora de aquella encuesta y del proceso interno de Morena y aliados, dijo que hablaría con él para evitar polémicas, además que reconoció que es una persona fundamental en el movimiento.