VIDEO: Entre lágrimas se despide Fernández Noroña de San Lázaro

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña se despidió el martes de la Cámara de Diputados en donde afirmó que vivió los mejores momentos de su carrera política.

Entre lagrimas y con la voz entrecortada en tribuna, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, expuso que, a pesar de la dureza de los debates y las diferencias siempre lograron sacar los acuerdos.

“Esta Legislatura, como cualquier otra, ha tenido mayorías y minorías y todos hemos contribuido a su desarrollo”, dijo en San Lázaro.

En el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, Noroña puntualizó que las diferencias políticas no son falsas porque se representan proyectos políticos diferentes.

“Todas y todos los que estamos aquí representamos a la nación y al pueblo, a él debemos servirlo con honor, compromiso, honestidad, patriotismo, principios y veracidad. Debemos lograr que se respete plenamente la dignidad de todo ser humano”, explicó.

Noroña se despide de la Cámara de Diputados y agradece a Alberto Anaya

Asimismo, aseguró que no regresará a su curul 24, y agradeció a su grupo parlamentario y a su compañero Alberto Anaya quien le dio su respaldo para que diera su mensaje a través del PT.

“Parecía que me quedaba para el inventario, pero no, el destino decidió otro camino personal hacia mi persona”, señaló.

Así se despide Gerardo Fernández Noroña, un tribuno más grande que su Legislatura. Larga vida parlamentaria pic.twitter.com/O71tdg4qYk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2024

Tras haber quedado en tercer lugar en la encuesta de Morena, el diputado con licencia del Partido del Trabajo se unió al equipo de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum para coordinar diversas vocerías.

Sin embargo, a un mes de las elecciones del 2 junio el diputado salió en el último día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en donde sus compañeros le dieron el adiós con aplausos.

“Me despido no sin emoción, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí en este lugar, lo agradezco, un abrazo”, mencionó justo antes de alzar el puño al aire y retirarse del lugar.