‘Sin rencor’: Noroña cierra capítulo con Morena... pero advierte que no puede ‘atropellar’ a militantes

“Para mí este tema está superado”, aseguró Gerardo Fernández Noroña, senador electo por Morena, después de la polémica que armó tras no ser elegido para un puesto “importante”, ya sea dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum o en el Congreso de la Unión.

Fernández Noroña, quien militaba en el Partido del Trabajo, afirmó este viernes 28 de junio que fueron limadas las asperezas con Morena y recalcó que por el momento no busca un cargo, aunque tiene asegurado un escaño en el Senado de la República.

“Ya se cerró ese capítulo, no se va a cumplir, eso está claro, se tomó una determinación y yo no estoy buscando un cargo, no es un problema de discusión por puesto”, apuntó.

Sin embargo, advirtió que Morena no puede volver a atropellar a un militante que ha apoyado tanto al partido: “Si a una persona destacadísima del movimiento como yo se le atropella, pues cualquiera se lo puede esperar. No debe pasar, no debe volver a ocurrir, y eso es lo que yo planteo”.

Ante esto, el exlegislador del PT pidió que se abra una discusión sobre dejar fuera a otros miembros de la coalición porque “nosotros debemos de ser el reflejo de lo que planteamos para el país, yo ya fijé mi posición (sin rencores), porque no es un tema de cargos, no es un tema de posiciones”.

¿De qué platicaron Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum?

Sobre su reunión con Claudia Sheinbaum, Noroña destacó que tiene una buena relación con su ahora compañera de partido, por lo que calificó el encuentro con mucha satisfacción: “Platicamos sobre esa preocupación compartida de fortalecer la unidad del movimiento, de fortalecer los procesos democráticos, de fortalecer el Gobierno, fue una reunión muy buena”.

No obstante, aclaró que hasta el momento la próxima presidenta de México no le designó un cargo, sino que le encomendó una tarea: “Me pidió que ayude en una tarea, pero eso no es cargo, de cargos no hablamos”.

Por último, Fernández Noroña recordó que se va a incorporar a la fracción de Morena después de resultar electo como senador de Morena tras los resultados de la pasada elección 2024. “Yo ya había anunciado que me iba a incorporar de Morena”, dijo.