‘Pedí una cosa’: Noroña revela la solicitud que hizo a Sheinbaum durante su reunión

Noroña aclaró que no solicitó un lugar en el gabinete de Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, senador electo del partido Morena, le hizo una petición a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, durante la reunión que sostuvieron el pasado jueves en las oficinas de transición.

Durante una transmisión en vivo realizada desde sus redes sociales, Noroña reveló que lo que le pidió a Sheinbaum es que le brinde la oportunidad de conocer la oficina presidencial en Palacio Nacional, debido a que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Pedí una cosa, le dije: compañera presidente, sí te quiero pedir algo, que ahora que estés en Palacio sí me invites a conocer la oficina del presidente, porque no la conozco. A esta hora, a esta fecha, sigo sin conocer el despacho de la presidencia de la República Mexicana”, dijo en el video.

Afirmó que Sheinbaum aceptó cumplir con dicha petición, pero lo que más le agradó al político Noroña es que tuvo la oportunidad de comunicarse de forma directa con ella.

“Hubo otra cosa importante, para mí la más importante, que se confirmó que tengo comunicación directa”, añadió.

En la misma transmisión, Gerardo Fernández Noroña aclaró que en dicho encuentro no le pidió a Claudia Sheinbaum unirse a su gabinete.

“Me pidió que ayude en una tarea, pero eso no es cargo, de cargos no hablamos”, explicó.

“Insisto, no se habló de cargos ni nada de responsabilidades de gobierno, nada. Me planteó, como dije, una tarea que no es un cargo, ósea es una tarea que seguro realizaré y yo le pedí algo”, señaló.

Noroña aprovechó para destacar que mantiene una buena relación con Claudia Sheinbaum, por lo que calificó el encuentro con mucha satisfacción: “Platicamos sobre esa preocupación compartida de fortalecer la unidad del movimiento, de fortalecer los procesos democráticos, de fortalecer el Gobierno, fue una reunión muy buena”.

¿Asumirá Noroña su puesto en el Senado?

En la misma transmisión en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña descartó la posibilidad de abandonar su puesto en el Senado de la República.

“No es un asunto de cambios. Es un asunto de la importancia del movimiento, del servicio, de la unidad. Entonces no es el tema central. Sí me quedo en el Senado. Ese fue el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete. Yo no tengo una expectativa de ese tipo”, declaró el líder político.

“Yo ya había anunciado que me iba a incorporar de Morena”, añadió.