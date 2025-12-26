Sheinbaum presume: México es el segundo país con menos desempleo en el mundo, solo detrás de Japón

Claudia Sheinbaum celebró que México registrará una de las tasas de desempleo más bajas del mundo. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, festejó este viernes que el país está por cerrar el año como el segundo con menos desempleo en el mundo, con una tasa de desempleo del 2.7 por ciento, tan solo detrás de Japón, con el 2.6 por ciento.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, apuntó Sheinbaum en un breve mensaje en X, acompañado con una gráfica comparativa oficial del Gobierno de México, que muestra la tasa de desocupación en 14 países.

El gráfico fue elaborado este 24 de diciembre con datos del portal especializado datosmacro.expansion.com/paro.

De acuerdo con la gráfica, seguido de México, se ubica Alemania (3.8 por ciento); Países Bajos (4 por ciento); Australia (4.3 por ciento); Estados Unidos (4.6 por ciento) e Irlanda (4.9 por ciento).

Después aparecen Austria (5.8 por ciento), Italia (6 por ciento), Bélgica (6.4 por ciento), Francia (7.7 por ciento), Suecia (9.1 por ciento), Finlandia (10.3 por ciento) y España (10.5 por ciento).

Las cifras de México, Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Irlanda y Suecia son hasta noviembre de este año. Mientras que las de Japón, Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Finlandia y España, son hasta octubre.

En octubre, según el último boletín difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicaba en el 2.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

La población desocupada fue de 1.6 millones de personas y la PEA llegó a 62.5 millones de personas en el décimo mes del año, lo que supone una tasa de participación de 59.9 por ciento y una población activa mayor en 1.1 millones a la de octubre de 2024.

Además, los trabajadores informales en julio totalizaron 33.9 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 55.7 por ciento.