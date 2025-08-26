Desempleo en México sube: Se sitúa en 2.7% durante el segundo trimestre

Según los datos del Inegi, 4.3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que trabajaron durante más horas al día.

La tasa de desempleo en México quedó en 2.7 por ciento en el segundo trimestre de 2025, igual que en el mismo lapso de 2024, aunque mayor al 2.5 por ciento del periodo de enero a marzo pasados, informó este martes 26 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el trimestre abril-junio de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación del 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje que se mantuvo respecto al del mismo trimestre de un año antes”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61.1 millones de personas, un aumento de 111 mil frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 114 mil hasta las 59.4 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en servicios profesionales, financieros y corporativos, con una subida de 229 mil; en el comercio, con 131 mil; la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, con 55 mil y en servicios sociales, con 12 mil.

¿Cuántas personas estuvieron subocupadas, según el Inegi?

En contraste, las principales caídas ocurrieron en la construcción, con una reducción de 226 mil; en los servicios diversos, con 101 mil, y en la industria manufacturera, con 118 mil.

Por otro lado, 4.3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Asimismo, el instituto reportó un incremento interanual de 398 mil trabajadores en el sector informal, que concentró 32.6 millones de personas, con lo que la tasa de informalidad quedó en 54.8 por ciento de la fuerza laboral total.

Por género, el 75.1 por ciento de los hombres están en el mercado laboral frente al 45.8 por ciento de las mujeres.

Estas son las regiones con las tasas de desocupación más altas

Por sector, el instituto detalló que el 10.6 por ciento del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24.5 por ciento en secundarias o industriales, y 64.1 por ciento en terciarias o servicios. El restante 0.7 por ciento no especificó su actividad.

Por regiones, las entidades que durante el segundo trimestre tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4.4 por ciento), Ciudad de México (4 por ciento) y Coahuila (3.8 por ciento).

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 0,6 por ciento trimestral y un 1.2 por ciento interanual de abril a junio, con lo que acumula una subida del 0.9 por ciento en el año, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada.