Una ‘chambita’ de esas: Bodega Aurrerá ofrece empleo de más de 16 mil pesos

Bodega Aurrera ofrece vacantes de empleo para quienes tienen estudios de nivel básico.

¿Estás en búsqueda de una nueva ‘chamba’? Hay una opción de empleo con sueldo de más de 16 mil pesos, donde solo es necesario tener escolaridad básica, es decir, estudios de primaria.

Se trata del puesto de asistente de área administrativa para servicio a domicilio en Bodega Aurrerá.

Además, la empresa ofrece vacantes para personas repatriadas, es decir, migrantes que fueron deportados o regresaron a México desde el extranjero.

La oferta de empleo estará vigente hasta el próximo domingo 31 de agosto y el rango de sueldo mensual neto va de 8 mil 480 a 16 mil 960 pesos. En los detalles de la vacante no se especifica tampoco que haya alguna edad límite para dicho puesto.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Bodega Aurrerá?

La escolaridad necesaria es tener al menos la primaria completa y mostrar el certificado de este nivel académico.

Además, no es necesario haber trabajado antes en alguna tienda de Bodega Aurrerá o en el área administrativa.

Sin embargo, si se considera que los postulantes cumplan con los siguientes requisitos:

Conocimiento y herramientas de comercio al por mayor.

No es necesario dominar algún idioma .

. Trabajo en equipo.

Disponibilidad de tiempo para viajar.

El horario es de tiempo completo, es decir, de 9:00 a 18:00 horas de tiempo completo. La empresa ofrece contrato por tiempo determinado.

Además, es importante considerar que el promedio para el proceso de reclutamiento es de hasta un mes.

Así puedes aplicar a la vacante de empleo en Bodega Aurrerá

Si te interesa este empleo en Bodega Aurrerá, solo es necesario aplicar a través del portal del empleo del Gobierno de México.

Para ello tendrás que crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Al hacer un perfil te pedirá datos como tu nombre completo.

Con dicha información tendrás acceso al portal para postular tu perfil y, en caso de ser seleccionado, te contactarán por esta misma plataforma.

También está la opción de que te contacten por correo electrónico, por eso es importante tener acceso al mail que registraste para esta vacante de empleo.