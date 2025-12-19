Informalidad: ¿principal motor del crecimiento?

En 2024, la economía informal en México participó con 25.4 por ciento del PIB nacional, lo que representa su mayor contribución desde que hay cifras disponibles a partir de 2003.

Esto significa que uno de cada cuatro pesos del PIB del país se genera en la economía informal, según los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal 2024, que publicó el INEGI esta semana.

En 2020, el primer año de la pandemia, su participación fue de 22.2 por ciento, lo que representa un aumento de 3.2 puntos porcentuales en sólo cuatro años.

De acuerdo con el INEGI, la medición de la economía informal considera el sector informal, que son unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar.

También incluye a otras modalidades de la informalidad, que se componen de los ingresos monetarios que generan las y los trabajadores en la agricultura –incluida la de subsistencia–, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que, aunque ligadas a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida protección legal para las relaciones laborales que se consideran no formales.

De la participación total, el sector informal aportó al PIB 14.5 por ciento y las otras modalidades de la informalidad, 10.9 por ciento.

“La participación de la economía informal aumentó (0.7 puntos) con respecto a 2023. El sector informal creció 0.8 puntos en su tasa de participación y las otras modalidades de la informalidad disminuyeron 0.1 puntos”, detalló el INEGI.

También precisó que, en 2024, la contribución del PIB informal la generó la población ocupada en condiciones de informalidad, que representó el 54.4 por ciento de la ocupación.

Mientras que el sector formal aportó 74.6 por ciento del PIB. Este porcentaje provino de la población ocupada formal, que representó el 45.6 por ciento de la ocupación.

“En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 75 pesos y quienes están en la informalidad, 25 pesos”, resumió el INEGI.

Como referencia, al cierre del tercer trimestre de 2025 la población ocupada en México fue de 59.5 millones de personas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

De las personas ocupadas, 33 millones tuvieron una ocupación informal. La informalidad laboral representó 55.4 por ciento en septiembre de 2025.

De lo anterior se desprende que la población ocupada en el mercado formal es de 26.5 millones.

Esto quiere decir que, por cada persona ocupada en la economía formal o remunerada, hay 1.2 personas que laboran en condiciones de informalidad.

La informalidad laboral en México es persistente, pues se mantiene en niveles elevados y su brecha con la ocupación formal sigue siendo amplia.

La brecha no refleja una mejora en la calidad del empleo en la economía mexicana ni un mayor dinamismo del empleo en las actividades formales, pese al incremento de los salarios reales en los últimos años.

Es evidente que los ‘empleados de base’ son superados ampliamente por quienes están en esquemas laborales sin seguridad social y prestaciones de ley que otorga un trabajo formal.

Los mexicanos tienen que acoplarse al mercado laboral existente, donde el sector informal es el que les ofrece una vía para generar ingresos, aunque su empleo es más improductivo que si desarrollaran un trabajo formal.

Otro dato que ofrece la medición del INEGI nos muestra que, en 2024, se registró un crecimiento del PIB de 1.4 por ciento en el total de la economía mexicana respecto al año previo, donde la formal avanzó 0.5 por ciento y la informal repuntó 4.3 por ciento.

En perspectiva, el acelerado dinamismo de la informalidad persistirá ante el bajo crecimiento económico del país.

Paradójicamente, la economía informal se está convirtiendo en uno de los principales motores de la aceleración económica de México.

Ante este panorama, resulta indispensable acelerar el crecimiento de la economía y del empleo formal en 2026. De lo contrario, la contribución de la economía informal en el PIB, lejos de frenar o descender, mantendrá su tendencia al alza.