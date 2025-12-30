Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de diciembre: Síguela aquí en vivo

Luego de la visita a Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros del gabinete federal podrían ofrecer mayores detalles tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 13 personas muertas y más de 100 heridos.

La mandataria visitó el lunes 29 de diciembre los hospitales donde reciben atención las personas que resultaron heridas y se reunió con las víctimas, ofreció un apoyo de 30 mil pesos a las familias para cubrir los gastos de esta situación.

¿Qué sucedió la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum el 29 de diciembre?

Durante la conferencia mañanera anterior, la mandataria se comprometió a apoyar a las familias y insistió en la importancia de esclarecer el hecho, ya que los protocolos para la revisión, descartaron alguna anomalía en la vía que pudiera ser la causante del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La mandataria defendió la construcción de proyectos ferroviarios, de esta y la anterior administración, pues dijo que se cumplen con todos los puntos técnicos para su desarrollo.

Descartó la posibilidad de pausar los proyectos, tal como exigió el líder del PRI, Alejandro Moreno, al considerar que no hay motivo para que se tenga que realizar una revisión exhaustiva tal como pide el político opositor.