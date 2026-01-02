Sheinbaum busca que Tren Interoceánico opere a la brevedad

El descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre suma 14 muertos, luego de que el 1 de enero murió una mujer de 73 años que se encontraba recibiendo atención médica tras el accidente.

Así lo informó la Secretaría de Marina a través de un mensaje publicado en redes sociales donde lamentó profundamente el fallecimiento de la mujer identificada como Hilda Alcántara.

La paciente fue ingresada inicialmente al Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS-Bienestar de Oaxaca, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

El IMSS-Bienestar informó que desde su ingreso, la paciente presentó un cuadro clínico grave. Los médicos especialistas determinaron que tenía politraumatismo severo, con fracturas de miembros inferiores (fémur, tibia y peroné) y múltiples fracturas costales.

La dependencia informó que a la mujer se le realizó un procedimiento quirúrgico para atender las fracturas, con resultados satisfactorios; no obstante, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar y falleció a las 10:35 horas del 1 de enero.

En un comunicado por separado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica y tras el fallecimiento garantizó acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas.

La CEAV indicó que su compromiso es brindar a las víctimas todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos y reiteró su solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por el descarrilamiento.

Cinco pasajeros hospitalizados por accidente de Tren Interoceánico

El IMSS-Bienestar informó que hasta el momento cinco personas continúan hospitalizadas, dos en el Hospital General de Salina Cruz, Oaxaca; dos, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y una persona en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación de la causa del descarrilamiento del tren ocurrido el domingo a las 9:28 horas a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z que cubre la ruta de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

La FGR informó que ya cuenta con diversos informes sobre los hechos, tales como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió una reparación integral del daño y anunció un apoyo inicial de 30 mil pesos para las familias de los afectados.

México buscará ayuda internacional para revisar Tren Interoceánico

La mandataria también anunció que buscarán una certificadora internacional para la revisión de la vía del Tren Interoceánico y que éste vuelva a operar a la brevedad.

“Creo que es muy importante, que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros (...) Es decir, una vez que se haga el dictamen, que venga una certificadora para poder garantizar que la vía y locomotoras están en buen funcionamiento y pueda nuevamente operar el tren”, indicó.