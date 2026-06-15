Respiro para ganadería: arranca Durazo obra estratégica para industrialización de la carne sonorense

El gobernador Alfonso Durazo Montaño con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Integral Ganadero

Con el propósito de convertir a Sonora en un estado procesador de carne con valor agregado y consolidar su liderazgo nacional en la industria ganadera, el gobernador Alfonso Durazo Montaño con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Integral Ganadero, obra administrada y construida por la Unión Ganadera Regional de Sonora, con una inversión histórica de 471 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado de Juan Ochoa, presidente de la UGRS, enfatizó que el proyecto, que se desarrollará en un terreno de 100 hectáreas propiedad de la Unión Ganadera Regional de Sonora, fortalecerá la infraestructura de este sector del estado, mejorará la capacidad de producción y reducirá costos de inversión, posicionando a la entidad en una nueva etapa de crecimiento económico y competitividad.

“Yo quisiera resaltar que este evento, sin exagerar, tiene carácter histórico porque representa un punto de inflexión en la forma en la que vemos el aprovechamiento del potencial ganadero del estado. No solo se trata de parir, engordar y vender; se trata de darle valor agregado a esa producción primaria”, subrayó el mandatario estatal.

El Centro Integral Ganadero contará con 14 mil 317 metros cuadrados para la recepción de hasta 2 mil cabezas de ganado, incrementando significativamente la capacidad actual de mil 200. Además, tendrá un nuevo centro de subasta con 702 metros cuadrados de construcción, comedor con capacidad para 92 personas, oficinas administrativas y sanitarios.

Como parte de esta estrategia integral, también se contempla una planta de alimentos con capacidad para producir 200 toneladas diarias, cuadruplicando la capacidad actual.

En Moctezuma se construirá un nuevo espacio de 462 metros cuadrados en un terreno de 45 hectáreas, con área de subasta para 125 personas, comedor, oficinas administrativas y corrales para 800 cabezas.

A estos esfuerzos se suma el proyecto del rastro Pegson, con capacidad de sacrificio de 600 cabezas diarias, y la ampliación de la cuarentenaria de Agua Prieta, que duplicará su capacidad a 6 mil cabezas por día, consolidando una red de infraestructura estratégica que fortalecerá toda la cadena productiva ganadera de Sonora.

En el evento estuvieron presentes Yulia Valeria Guzmán Espinoza, directora de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Juan Carlos Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora; Celida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda; Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora; Gilberto Maldonado, representante de la empresa constructora Kobalt, así como integrantes del Consejo Directivo y expresidentes de la Unión Ganadera Regional de Sonora.