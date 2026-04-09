¿Revocación de mandato para jueces? Sheinbaum asegura que el ‘pueblo manda’ y abre oportunidad

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la puerta para que las personas juzgadoras enfrenten ‘al poder del pueblo’ con un mecanismo que permita su remoción del cargo.

La legislación actual no contempla que jueces, magistrados y ministros sean sometidos a la revocación de mandato, como ocurre con la persona titular del Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal.

En la mañanera de este jueves 9 de abril, calificó como “un buen planteamiento” la posibilidad de integrar este mecanismo de participación ciudadana para remover a una persona juzgadora.

A su parecer, el Tribunal de Disciplina Judicial, antes Consejo de la Judicatura Federal, permite que una persona presente quejas contra un juez; sin embargo, se requiere una irregularidad grave para que la persona juzgadora reciba una sanción o sea removida del cargo, a diferencia de la revocación de mandato.

“Es un buen planteamiento y, si se quiere proponer, que se proponga, existe el Tribunal de Disciplina Judicial, que sería muy bueno que pusiera las sanciones o las reglas de ese tribunal para poder evaluar a los jueces, eso no existía antes (...). Ese es el principal mecanismo al que puede acceder un ciudadano para quejas de un juez, de cualquier característica. Si alguien quiere proponer que también tenga revocación, que tenga revocación. El pueblo manda”, respondió a los cuestionamientos.

La mandataria Sheinbaum Pardo evitó precisar si impulsará la implementación de la revocación de mandato para jueces; sin embargo, subrayó que “si un juez no cumple con su papel, está bien que se denuncie”.

¿Llegará la reforma a las fiscalías y ministerios públicos?

En este sentido, Sheinbaum Pardo recordó que la reforma a las fiscalías no está cerca de presentarse al Congreso. Pidió esperar la consolidación de los cambios en el Poder Judicial y, después, evaluar si se requiere una modificación que incluya a las instituciones procuradoras de justicia.

Recordó que este mes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentará un plan de trabajo con mejoras en la atención a las personas y en las dependencias. El evento se prevé para mediados de mes, aunque falta confirmación de la FGR.

Desde el gobierno de su antecesor, se mostró una resistencia a incluir a las fiscalías en la iniciativa al Poder Judicial, pese al papel que juegan estas instituciones para garantizar la justicia.

“Por supuesto que las fiscalías deben mejorar (...) Cuando me han preguntado aquí varias veces si vamos a presentar una reforma para las fiscalías, he dicho: ‘Vamos a esperar a que se consolide la reforma al Poder Judicial y en todo caso, veremos si se requiere una reforma tanto a las fiscalías como al sistema penal acusatorio’. Hasta el momento no vamos a presentar ninguna iniciativa, pero no cerramos la posibilidad de que se pueda hacer; tienen que consolidarse los grandes cambios que hemos hecho durante por lo menos el periodo que tiene este congreso”, agregó.