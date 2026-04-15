Herdez cede los helados

Grupo Herdez y Froneri International Limited anunciaron un acuerdo para crear una asociación estratégica al 50 por ciento en el negocio de helados en México. La operación contempla que Herdez transfiera la totalidad del control operativo a Froneri, una de las compañías del sector más grandes a nivel mundial, para implementar su modelo especializado en el portafolio que incluye las marcas Helados Nestlé, Häagen-Dazs, Mega y Carlos V.

Tras la formalización del acuerdo, la emisora mexicana dejará de consolidar los resultados de esta división y registrará su interés proporcional bajo el rubro de “Participación en los Resultados de Asociadas”.

La transacción se llevará a cabo mediante una aportación de capital por parte de Froneri, destinada a fortalecer la estructura financiera y asegurar el plan de crecimiento conjunto, por lo que no representa una entrada de efectivo inmediata para Grupo Herdez.

Phil Griffin, director general de Froneri, afirmó que la empresa planea invertir para desarrollar el negocio y liberar su potencial en el mercado nacional. La asociación busca combinar la experiencia internacional de Froneri con el conocimiento local de Herdez en una categoría que la compañía mexicana operaba bajo licencia exclusiva de Nestlé desde 2015.

El cierre de la transacción está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y al cumplimiento de condiciones habituales, con una fecha estimada de formalización durante este 2026. Al delegar la operación, Herdez alinea sus licencias de uso de marca con el marco global de Froneri, permitiendo una ejecución basada en estándares de innovación internacionales.

Sobrevivir al emprendimiento 2026

En México, la actividad emprendedora alcanzó el 19.4 por ciento en 2025, aunque solo el 4.9 por ciento de los adultos logra consolidar un negocio establecido. Ante este entorno complejo, el Centro de Competitividad de México (CCMX), a cargo de Juan Carlos Ostolaza, en conjunto con Wortev, implementó modelos de incubación que integran capacitación, mentoría y acceso a capital para profesionalizar proyectos desde etapas tempranas.

Durante 2025, el CCMX capacitó a más de 2 mil emprendedores, fortaleciendo sus capacidades frente a barreras estructurales como la falta de financiamiento, la deficiente planeación y la baja adopción tecnológica que limitan el crecimiento empresarial. Para este 2026, Ostolaza proyecta una expansión del programa con el objetivo de capacitar a más de 3 mil emprendedores en siete estados del país. El plan operativo incluye triplicar la inversión en estos programas hasta superar los 7.5 millones de pesos, buscando revertir la brecha entre la intención de emprender y la supervivencia corporativa en el país.

El CCMX busca que los nuevos negocios dejen de ser esfuerzos aislados para convertirse en entidades con potencial de escalabilidad.

Creditea celebra 10 años

El acceso al crédito en México atraviesa una transformación estructural impulsada por el crecimiento del comercio electrónico, que registra tasas superiores al 20 por ciento anual, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Este dinamismo ha desplazado el modelo de financiamiento tradicional hacia soluciones integradas a la experiencia de compra, donde el crédito deja de ser un producto aislado para convertirse en una capa operativa bajo esquemas de buy now, pay later (BNPL) y financiamiento embebido. En este escenario, Creditea, dirigida en México por Gustavo Romero, celebra su décimo aniversario global, consolidándose en la atención de segmentos desatendidos, particularmente individuos sin historial crediticio o pertenecientes a la economía informal.

Operando en el país desde 2016 bajo un modelo 100 por ciento digital, la firma ha capitalizado la demanda por agilidad y personalización en el consumo. La estrategia de Romero se alinea con la evolución de un ecosistema donde la capacidad real de pago y el uso de datos alternativos son fundamentales para cerrar las brechas de exclusión financiera.

Nuevo mando en Schneider

Schneider Electric designó a Luis D’Acosta Anezin como su nuevo presidente y CEO para México y Centroamérica, cargo que ocupa desde el pasado 1 de abril de 2026 con base en la Ciudad de México. El ejecutivo cuenta con una trayectoria de más de 25 años en liderazgo internacional dentro de los sectores de energía, soluciones digitales y software para servicios públicos e industria. D’Acosta ha formado parte de Schneider Electric durante los últimos ocho años, desempeñando funciones estratégicas globales como CEO de Uplight y vicepresidente ejecutivo de Digital Energy a nivel mundial.