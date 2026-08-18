Clima en Península de Yucatán: Prevé calor intenso de hasta 40 grados este miércoles 19 de agosto

Así estará el clima en la Península de Yucatán este miércoles 19 de agosto.

El miércoles 19 de agosto, la Península de Yucatán se prepara para un día con temperaturas contrastantes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que Mérida sentirá un calor intenso, alcanzando los 40°C, mientras que las zonas costeras de Quintana Roo tendrán un clima más templado.

Un día soleado en la Península de Yucatán.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En la capital yucateca, Mérida, la temperatura mínima será de 19.3°C y la máxima llegará a los 40.0°C, con un cielo medio nublado. Los municipios de Mérida también registrarán valores altos, con una temperatura actual de 27.5°C y máximas que variarán de 39°C a 41°C.

Por otro lado, en Quintana Roo, Cancún y Chetumal disfrutarán de un clima más suave, con mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C, bajo un cielo despejado. Tulum y Playa del Carmen estarán entre los 23.0°C y 34.0°C.

¿Habrá lluvias o solo calor en la región este miércoles?

Aunque el cielo estará mayormente despejado en las costas, el SMN advierte sobre la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste, incluyendo la península de Yucatán. Se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Campeche y Yucatán.

El viento soplará con velocidades moderadas: en Mérida y Chetumal alcanzará los 12 km/h, en Cancún 12 km/h, y en Tulum 10 km/h. Playa del Carmen tendrá vientos de 9 km/h. Se recomienda mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor persistirá en la península, especialmente en el interior de Yucatán, con máximas que se mantendrán alrededor de los 40°C. Las condiciones generales serán de cielo despejado a poco nuboso, con un ligero aumento en la velocidad del viento.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado, bebiendo abundantes líquidos. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar ropa ligera de colores claros.

Además, se recomienda el uso de protector solar, sombreros y gafas de sol para prevenir quemaduras. Para quienes realicen actividades al aire libre, es importante tomar descansos frecuentes en la sombra y estar atentos a los síntomas de golpe de calor.

Fuente: CONAGUA.

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