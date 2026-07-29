Nicaragua: voces libres vs. la complicidad autoritaria

Uno. Gioconda Belli, escritora y poeta nicaragüense, obtuvo el premio Carlos Fuentes 2025, otorgado por la Secretaría de Cultura de nuestro país y por la UNAM.

Al recibir el galardón en el Palacio de Bellas Artes, la autora de La mujer habitada señaló: “Es duro el exilio y el despojo a estas alturas de la vida. En 1975 fui exiliada por la persecución de la dictadura somocista. Entonces viví varios meses en México: mi primer puerto seguro, cuna de un movimiento de solidaridad magnífico que contó con el apoyo de grandes mexicanos como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y muchos más”.

Incluso el gobierno de José López Portillo encabezó una ofensiva regional para aislar a Somoza y rompió relaciones diplomáticas con su gobierno el 20 de mayo de 1979.

“El legado y la dimensión simbólica de la Revolución sandinista son hoy la mampara tras la que aún se esconden los actuales gobernantes de Nicaragua. Y todavía hay quienes los apoyan a pesar de los crímenes y las violaciones de derechos humanos ampliamente documentados, que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura —igual o peor que la de Somoza”.

“Espero que México y su gobierno recuperen la mirada solidaria y comprendan que no hay soberanía cuando ésta no se sostiene sobre la voluntad popular” (Gaceta UNAM, 13-11-25).

Belli reside en el exilio; el gobierno de Daniel Ortega la despojó de su nacionalidad nicaragüense.

Dos. Sergio Ramírez también fue dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra la tiranía de Anastasio Somoza.

Tras el triunfo insurgente, Ramírez ocupó la vicepresidencia de la República, hasta que los sandinistas dejaron el gobierno en 1990 al ser derrotados legítimamente en las urnas por Violeta Chamorro.

Ramírez ganó el Premio Cervantes de Literatura en 2017. El autor de Adiós muchachos alertó en 2024 contra la reforma constitucional recién aprobada en su patria (El País, 21-12-24): “Los poderes independientes del Estado desaparecen, y hay una sola entidad suprema, la Presidencia de la República, de la que dependen los ‘órganos’ legislativo, judicial y electoral.

¿Para qué andarse con falsas apariencias?, parece decirnos el amanuense disfrazado de legislador.

Ahora la Constitución misma proclama que los magistrados y jueces son nombrados por la presidencia, de la cual, entonces, dependerán las sentencias y fallos judiciales; y como el órgano legislativo también depende de la presidencia, a la Asamblea de diputados sólo le toca pasar leyes a voluntad de la presidencia. […]

“Otra novedad: ‘la presidencia’, entidad autárquica y suprema, colocada por encima de toda falibilidad, tiene carácter bicéfalo, compuesta por un copresidente y una copresidenta, ambos con iguales poderes. Una Constitución, como se ve, hecha a la medida”.

Sergio Ramírez fue despojado de su nacionalidad, de su biblioteca y vive transterrado.

Tres. Dora María Téllez fue guerrillera del FSLN. Es una de las 222 personas a las que el gobierno nicaragüense les quitó su nacionalidad. Afirma que la revolución sandinista “terminó en 1990”.

Vive con miedo, pues otros disidentes han sido asesinados en el exilio. Explica: “ahora están ejecutando purgas en las instituciones, la policía y el propio Frente Sandinista.

Han metido en la cárcel a un grupo de gente próxima a Ortega. Todo esto ocurre por un proceso de instalación del poder de Rosario Murillo por encima de la lealtad a Ortega” (El País, 26-07-26).

Cuatro. Este 19 de julio, Daniel Ortega, tras permanecer veinte años en el poder, anunció: “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder” (El Financiero, 20-07-26). Como adelantó Sergio Ramírez, los dictadores se despojan de toda máscara.

Cinco. El embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, se dirigió en estos términos al “compañero” Daniel Ortega y a la “compañera” Rosario Murillo: “Me permito, de manera muy respetuosa, enviarles mis más calurosas felicitaciones por el 47 aniversario del importantísimo y célebre Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que se cumplirá este domingo 19 de julio de 2026. Aprovecho esta oportunidad para expresarles, como siempre, mi cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”.

Dice Sancho Panza en El Quijote: “Júntate a los buenos y serás uno de ellos”. Lo mismo ocurre con los tiranos.