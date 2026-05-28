Estados Unidos designa a dos grupos criminales de Brasil como terroristas

Estados Unidos designará a los dos principales grupos del crimen organizado de Brasil como organizaciones terroristas, una medida que probablemente reavivará las tensiones entre Donald Trump y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves que Estados Unidos aplicará la denominación al Primeiro Comando da Capital, o PCC, y al Comando Vermelho, o CV.

“La administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, dijo Rubio en un comunicado.

El PCC es una poderosa organización dedicada al lavado de dinero que se ha infiltrado en las redes de distribución de combustible y en las empresas de tecnología financiera, mientras que el CV es el grupo de Río de Janeiro que estuvo en el centro de la operación policial más mortífera de la historia de Brasil en octubre.

Esta medida se produce después de que el año pasado Trump designara como terroristas a numerosos grupos criminales de México y otros países. Lula visitó la Casa Blanca a principios de este mes, en un intento por evitar lo que Brasil considera una medida contraproducente que pondría en riesgo tanto su sistema financiero como su soberanía.

El presidente brasileño, en cambio, intentó convencer a Trump de que profundizara la cooperación de Estados Unidos con los esfuerzos de su gobierno para combatir a grupos como el PCC, centrándose en las operaciones de lavado de dinero y las redes de contrabando.

El líder izquierdista también ha visto esta designación como una medida que podría allanar el camino para que Estados Unidos justifique una acción militar en su territorio, especialmente en medio de los constantes ataques aéreos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, una operación de captura contra el líder venezolano Nicolás Maduro y que expandió la actividad de las fuerzas armadas en toda la región.

La decisión tendrá repercusiones políticas en Brasil de cara a las elecciones de octubre, en las que Lula se enfrenta a un duro desafío por parte de Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Con la delincuencia como principal preocupación para los votantes brasileños, el joven Bolsonaro ha prometido mano dura en materia de seguridad pública. Esta semana se reunió brevemente con Trump en la Casa Blanca y afirmó haber instado al mandatario estadounidense a aplicar la designación a dichos grupos.

La medida estadounidense también generará incertidumbre en el sistema financiero y económico de Brasil, ya que los bancos y otras empresas intentarán comprender las implicaciones.

El año pasado, Estados Unidos puso en el punto de mira a tres bancos mexicanos por el posible blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aislándolos de facto del sistema financiero estadounidense.

En los últimos años, las autoridades brasileñas han afirmado haber descubierto pruebas de que el PCC está lavando dinero a través de empresas de tecnología financiera. El año pasado, la policía federal llevó a cabo la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, desmantelando una red de lavado de dinero valorada en casi 10.000 millones de dólares.

Las relaciones entre Trump y Lula se deterioraron el año pasado cuando el presidente estadounidense impuso aranceles elevados a Brasil en un intento fallido por detener el juicio de Jair Bolsonaro por cargos de intento de golpe de Estado. Retomaron sus lazos tras una reunión improvisada en las Naciones Unidas en septiembre, y Trump salió de su encuentro más reciente elogiando a Lula como un líder “dinámico”.