Suiza enviará su Ejército a cumbre del G7: ‘5 mil militares actuarían en tierra, lago y espacio aéreo’

El Gobierno de Suiza aprobó este miércoles 28 de enero la participación de un máximo de 5 mil militares suizos para apoyar la seguridad de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad francesa de Évian, muy próxima a la frontera helvética, del 15 al 17 de junio, según informó en un comunicado.

No obstante, la medida, al implicar a más de 2 mil militares, deberá ser aprobada también por la Asamblea federal (el parlamento suizo).

La cumbre en la ciudad francesa, a orillas del lago Lemán que comparten los dos países, reunirá en principio a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a otros mandatarios internacionales.

Se espera que la mayoría lleguen a la localidad francesa desde el Aeropuerto Internacional de Ginebra, y el Gobierno helvético no descarta que algunos líderes se alojen en territorio suizo.

“Suiza está obligada a garantizar la seguridad de los invitados que gozan de una protección especial conforme al derecho internacional público”, subrayó el Ejecutivo helvético.

El Ejército suizo actuaría en tierra, en el lago y en el espacio aéreo, apoyando a la policía de los cantones suizos de Ginebra, Valais y Vaud, y en coordinación con la Armada francesa, que también respaldará a las fuerzas del orden del país vecino.

Además, el Consejo Federal también ha aprobado la restricción del espacio aéreo de Évian, Lausana y el Aeropuerto Internacional de Ginebra, que vigilarán los Ejércitos suizo y francés junto a la policía ginebrina.

“Dado el carácter internacional y el alto nivel de la cumbre, esta medida es necesaria para garantizar la seguridad del evento”, subrayó el Gobierno suizo en el comunicado.

Macron propone a Trump una cumbre del G7 en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses, confirmaron hoy fuentes del Palacio del Elíseo.

“Ese mensaje privado es totalmente real”, dijeron fuentes del entorno de Macron, confirmando el mensaje que Trump desveló en su red social Truth Social, en el que el presidente francés invita al presidente estadounidense a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria.

Según las fuentes, “demuestra que el presidente francés defiende la misma línea tanto en público como en privado” y pone de relieve, además, que Francia está decidida a hacer de su presidencia del G7 “un momento útil para contribuir al diálogo y a la cooperación”.