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Fiscalía de Jalisco investiga posible crematorio clandestino en Lagos de Morena

El Gobierno de Jalisco investiga el hallazgo en Lagos de Moreno, donde colectivos encontraron un predio presuntamente usado como crematorio clandestino y área de exterminio.

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Ceci Flores compartió videos sobre los hallazgos de buscadores en un predio de Lagos de Moreno. (X: @CeciPatriciaF)
Por Quadratín

La Fiscalía de Jalisco y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) mantienen una investigación abierta y peritajes en un predio de Lagos de Moreno, luego de que colectivos de búsqueda reportaran la localización de un presunto crematorio clandestino y un área de extermino con restos óseos calcinados.

El gobierno estatal instó a esperar los análisis científicos definitivos antes de confirmar oficialmente si el sitio era utilizado con dichos fines.

El descubrimiento fue documentado el fin de semana por colectivos de familias buscadoras, encabezado por la activista y líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en el camino que conduce al rancho Tampico. De acuerdo con los reportes de las buscadoras, en el sitio se identificaron:

Gobierno de Jalisco investiga presunto crematorio en Lagos de Moreno

El secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, precisó que es muy temprano para determinar técnicamente que se trate de un crematorio tras los hallazgos en Lagos de Moreno, debido al grado de degradación que presentan los restos por el fuego.

Los equipos forenses trabajan bajo un esquema coordinado para esclarecer los hechos:

1. Inspección de zonas críticas: Peritos de la Vicefiscalía Especializada y las comisiones de búsqueda estatal y nacional revisan alrededor de 100 puntos en el perímetro.

2. Fijación de indicios: El predio permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad para procesar las cenizas y los elementos anatómicos recuperados.

3. Análisis antropológico: Expertos del IJCF realizarán dictámenes genéticos para intentar establecer la identidad y el número total de víctimas asociadas al terreno.

Las autoridades ministeriales continúan con el procesamiento de la escena para integrar los datos a las carpetas de investigación correspondientes en la región de los Altos Norte.

Ceci Floresmadres buscadorasJalisco

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