Fiscalía de Jalisco investiga posible crematorio clandestino en Lagos de Morena

Ceci Flores compartió videos sobre los hallazgos de buscadores en un predio de Lagos de Moreno.

La Fiscalía de Jalisco y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) mantienen una investigación abierta y peritajes en un predio de Lagos de Moreno, luego de que colectivos de búsqueda reportaran la localización de un presunto crematorio clandestino y un área de extermino con restos óseos calcinados.

El gobierno estatal instó a esperar los análisis científicos definitivos antes de confirmar oficialmente si el sitio era utilizado con dichos fines.

El descubrimiento fue documentado el fin de semana por colectivos de familias buscadoras, encabezado por la activista y líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en el camino que conduce al rancho Tampico. De acuerdo con los reportes de las buscadoras, en el sitio se identificaron:

15 puntos diferentes con fragmentos óseos esparcidos en el predio de Lagos de Moreno.

Indicios de actividad reciente, registrando columnas de humo y un fuerte olor al momento del arribo.

Materiales de combustión, tales como llantas quemadas y varillas utilizadas para prolongar el fuego.

Posibles zonas de adiestramiento e infraestructura adaptada como hornos artesanales.

Gobierno de Jalisco investiga presunto crematorio en Lagos de Moreno

El secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, precisó que es muy temprano para determinar técnicamente que se trate de un crematorio tras los hallazgos en Lagos de Moreno, debido al grado de degradación que presentan los restos por el fuego.

Los equipos forenses trabajan bajo un esquema coordinado para esclarecer los hechos:

1. Inspección de zonas críticas: Peritos de la Vicefiscalía Especializada y las comisiones de búsqueda estatal y nacional revisan alrededor de 100 puntos en el perímetro.

2. Fijación de indicios: El predio permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad para procesar las cenizas y los elementos anatómicos recuperados.

3. Análisis antropológico: Expertos del IJCF realizarán dictámenes genéticos para intentar establecer la identidad y el número total de víctimas asociadas al terreno.

Las autoridades ministeriales continúan con el procesamiento de la escena para integrar los datos a las carpetas de investigación correspondientes en la región de los Altos Norte.