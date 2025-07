Abandono e inasistencia escolar: entre cifras que no explican y políticas que no alcanzan

El artículo tercero de la Constitución Mexicana inicia de manera contundente con la frase: Toda persona tiene derecho a la educación. Después señala cuáles son los niveles educativos y los atributos que la educación debe tener en nuestro país. Entre ellos destaca que debe ser equitativa, para lo cual el estado tomará medidas que combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En palabras más simples, es una obligación del estado que las niñas, niños y adolescentes se queden en la escuela.

Pero ¿realmente se está garantizando esta permanencia en la escuela en nuestro país? En este caso tenemos algunos datos para dar una respuesta. De acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024 a nivel nacional la tasa de abandono fue de 0.1%, lo que quiere decir que solamente 1 de cada 1000 estudiantes que iniciaron la primaria, la abandonó antes de concluirla; las cifras de abandono escolar en secundaria nos indican que 3 de cada 100 niñas y niños que iniciaron la secundaria no la dejaron, mientras que casi 11 de cada 100 adolescentes que ingresaron a algún bachillerato lo abandonaron antes de concluir el ciclo escolar. Las cifras de abandono escolar a nivel estatal se pueden consultar en www.mexicanosprimero.org/monito/. La verdad es que estos números no nos dicen mucho, no nos hablan de las causas, motivaciones o conflictos que se pudieron dar a nivel escolar o familiar para tomar la decisión de dejar la escuela. Lo que sí sabemos es que la gran apuesta del Gobierno Federal para combatir el abandono y cumplir con lo señalado en el artículo tercero, son los programas de becas.

Sin embargo, aún no tenemos información suficiente para saber si estos programas de becas serán la solución al abandono, ya que no están atacando todas las causas por las que las niñas, niños y jóvenes dejan la escuela, y no necesariamente incentivan el ingreso al sistema educativo de quienes nunca han asistido. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó en 2021 la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE), en la que se identificó que más de 22 millones de personas entre los 3 y los 29 años de edad nunca han acudido a la escuela, identificando como principales causas: discapacidad física o mental, que las personas tenían que trabajar, o por falta de dinero o recursos. La población de 3 a 29 años que al momento de la encuesta no estaba inscrita en la escuela, pero que alguna vez asistió, ascendía a más de 20.5 millones, de los cuales, solo 3 de cada 10 pensaban retomar sus estudios. ¿Servirán las becas para motivarlos a regresar? No lo sabemos.

De acuerdo con la información del INEGI identificamos dos periodos en los que la inasistencia a la escuela resulta preocupante: la primera infancia y la adolescencia. En la ENAPE se está contabilizando a las y los más pequeños que deberían acudir al preescolar, entre los 3 y los 5 años, y en este caso, el principal motivo mencionado para no estar inscrito en la escuela fue que “recién cumplió tres años o es pequeño”. Y aquí vemos con preocupación que se desestima el valor de la educación temprana y de la incorporación puntual al sistema educativo, algo que seguramente las becas no resolverán. Por otro lado, en el Censo de Población y Vivienda 2020, se identificó que 8 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años asistía a la escuela, siendo mayor el nivel de asistencia en las mujeres que en los hombres. Aquí también identificamos que, a mayor edad, la proporción de adolescentes que no asiste a la escuela aumenta de manera importante. En el grupo de los adolescentes de 12 años, solo 6 de cada 100 no asistía a la escuela, mientras que en el grupo de adolescentes de 17 años la proporción fue de más de 30 de cada 100.

Hasta aquí dejaré los datos y desde Mexicanos Primero insistiremos que hablar de abandono escolar es hablar del incumplimiento del derecho a aprender. Los números, por sí solos, no bastan para entender ni atender el fenómeno y las becas no serán suficientes. Se necesita información más detallada y oportuna, políticas públicas integrales que respondan a las múltiples causas del abandono, para que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente esté fuera de la escuela.