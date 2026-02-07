¿Qué sabemos de la beca Gertrudis Bocanegra que llegará a más universitarios, según Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán la beca Gertrudis Bocanegra. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán la beca Gertrudis Bocanegra.

“Todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra”, dijo durante la inauguración de un plantel en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

¿Qué es la beca Gertrudis Bocanegra?

El apoyo económico inició como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras la ejecución de Carlos Manzo. En un inicio estuvo dirigido a estudiantes de nivel superior, con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos.

Cada estudiante recibe alrededor de mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses, monto que cubre cada ciclo escolar por un máximo de 45 meses, ya que el alumnado de Medicina cuenta con un periodo de apoyo mayor.

El programa busca cubrir principalmente los costos de transporte hacia los planteles educativos. El beneficio aplica para personas menores de 29 años que cursan estudios.

Pasos previos a la solicitud de la beca Gertrudis Bocanegra

Las autoridades sugieren a quienes deseen solicitar la beca Gertrudis Bocanegra verificar su información personal para evitar retrasos en el trámite.

Crear la Llave MX.

Verificar que la CURP esté certificada; de no estarlo, acudir al Registro Civil más cercano.

Digitalizar en formato PDF o JPG los documentos necesarios para la solicitud.

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la beca Gertrudis Bocanegra?

Para solicitar el apoyo de la beca Gertrudis Bocanegra se requieren diversos documentos y datos, tanto del solicitante como de la institución de educación superior.

Clave del Centro de Trabajo del plantel.

Turno, periodo y grado de estudios.

Comprobante de domicilio (luz, gas, predial, estado de cuenta del servicio telefónico o servicio de agua).

Identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte, licencia de conducir o credencial del Instituto Nacional de Migración).

Las personas interesadas pueden realizar el trámite a través del portal http://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/.

Después de completar la solicitud, las autoridades informarán a los estudiantes la fecha y el lugar de entrega de la tarjeta en la que se depositan los mil 900 pesos bimestrales.

Documentos necesarios para la recepción de la tarjeta para la beca Gertrudis Bocanegra

El día de la entrega del plástico, se debe presentar original y copia de:

Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses.

Las fechas de pagos son difundidos a través de canales oficiales.