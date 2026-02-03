¿Quieres estudiar en Europa? Conoce cómo aspirar a una beca de hasta 528 mil pesos para una maestría

El Comecyt lanzó una convocatoria para obtener una beca de hasta 528 mil pesos para estudiar una maestría en Alemania. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

¿Quieren continuar tu formación académica en el extranjero? Prepara tus documentos para postularte a una beca para estudiar una maestría en Alemania por hasta 528 mil pesos.

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) ofrece el apoyo económico para las personas que deseen continuar con su formación en siete áreas de conocimiento para cursar una maestría en una institución asentada en Alemania.

¿Cuáles son las áreas de conocimiento que podrían postularse a la beca?

La convocatoria está dirigida para las personas que busquen prepararse en:

Ciencia Agropecuarias, Agroindustria y Ciencia de los Alimentos .

. Ciencias Exactas : Matemáticas, Física, Química, Biología, Biotecnología.

: Matemáticas, Física, Química, Biología, Biotecnología. Ciencias Médicas y de la Salud .

. Tecnologías e Ingenierías .

. Ciencias Ambientales, Sustentabilidad, Gestión de Recursos Naturales.

Ciencias Sociales y económico-administrativas.

Humanidades y Ciencias de la Conducta.

¿Cuáles son las características del Comecyt para estudiar en Alemania?

Quienes resulten seleccionados con un apoyo monetario mensual para gastos de manutención de 22 mil pesos por 12 meses (264 mil pesos al año) con opción de renovar por otros 12 meses más (528 mil pesos en dos años) sin que exceda la cobertura más de 24 meses.

A la par, los estudiantes que accedan al apoyo contarán con un seguro médico anual otorgado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y un curso intensivo de alemán, previo al inicio de estudios en Alemania, que incluye alojamiento, dinero de bolsillo y seguro médico, por el DAAD, según su normativa aplicable.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a una beca del Comecyt para estudiar en Alemania?

Las personas interesadas en estudiar en Alemania deberán cumplir con los siguientes requisitos antes del 27 de febrero, de modo que sean considerados y pasen a la siguiente fase de selección.

Ser residente del Estado de México .

. Contar con menos de 6 años de haber obtenido el título grado de estudios.

No ser beneficiario directo de algún otro programa o beca de carácter federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios para el mismo fin.

Cumplir con los requisitos para ser admitido en el programa o los programas de estudios seleccionados de maestría en las áreas estratégicas señaladas en la Base Primera.

Contar con un promedio mínimo general de 8.0 obtenido en le grado inmediato anterior, sin considerar la especialidad como un grado académico.

Contar con título o cédula del último grado de estudios. En caso de que el título esté en trámite, se aceptará como constancia de grado el acta de examen profesional siempre y cuando esto no condiciones su aceptación a cursar los estudios en la institución de educación de Alemania.

o cédula del último grado de estudios. En caso de que el título esté en trámite, se aceptará como constancia de grado el acta de examen profesional siempre y cuando esto no condiciones su aceptación a cursar los estudios en la institución de educación de Alemania. Acreditar el dominio del idioma inglés y/o alemán , conforme lo requerido por la institución de educación alemana.

y/o , conforme lo requerido por la institución de educación alemana. Entregar la información requerida al Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos del Comecyt.

Las autoridades precisaron que la beca no cubre el pago de cuotas de colegiatura y es responsabilidad del solicitante asegurar de su trámite de admisión a la universidad alemana para los programas de estudios elegidos.

El paso a paso y los formatos para llenar y entregar a las autoridades mexiquenses se encuentra en el portal oficial del Comecyt (https://comecyt.edomex.gob.mx/beca-internacional-edomex).

Fechas clave de la beca para estudiar en Alemania por el Comecyt

La convocatoria para obtener una beca por más de 500 mil pesos en el Comecyt para estudiar en Alemania se publicó el 15 de diciembre de 2025 y los aspirantes tendrán hasta el 27 de febrero de 2026 para entregar sus solicitudes.

El 17 de marzo, serán notificados los candidatos preseleccionados. Posteriormente, entre el 18 y 29 de ese mismo mes, el DAAD recibirá los expedientes digitales de los candidatos.

Entre el 16 y 17 de abril se notificará sobre las entrevistas. Por último, entre el 20 y 23 de ese mes se evaluarán las solicitudes antes de emitir un veredicto.

Los resultados serán publicados el 15 de mayo y se formalizará la entrega de la beca entre el 15 y 18 de ese mes.