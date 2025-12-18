Israel cierra con Alemania el mayor acuerdo armamentístico de su historia

Israel, a través de la empresa pública Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), firmó este jueves una nueva venta a Alemania del sistema de defensa antimisiles de largo alcance Arrow 3; ampliando un acuerdo que suma unos 6 mil 700 millones de dólares y constituye la mayor exportación de defensa en la historia del país.

“Tras la aprobación del Bundestag alemán (Cámara Baja), el Ministerio de Defensa de Israel y el Ministerio Federal de Defensa de Alemania firmaron la ampliación del contrato para el sistema de defensa aérea y antimisiles Arrow 3, fabricado por Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI)”, detalló hoy un comunicado de Defensa israelí.

La ampliación del contrato, valorada en unos 3 mil 100 millones de dólares, complementa el acuerdo de compra inicial firmado hace dos años por unos 3.600 millones.

La ceremonia de firma tuvo lugar en Alemania y estuvo presidida por el director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO), Moshe Patel, y la directora general de la Oficina Federal Alemana de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr, Annette Lehnigk-Emden.

IAI es el desarrollador y fabricante de los sistemas de defensa antimisiles Arrow 2 y Arrow 3, que se utilizaron para interceptar misiles balísticos lanzados contra territorio israelí desde Yemen e Irán este año.

Alemania batió este 2025 -por tercer año consecutivo- un nuevo récord de gasto en defensa con una inversión total de 83 mil millones de euros, después de que ayer la Comisión Presupuestaria del Bundestag diese luz verde a una treintena de adquisiciones (sistemas antiaéreos Patriot, Arrow e IRIS-T, vehículos blindados Puma y un sistema de radar satelital SPOCK) por valor de más de 50 mil millones de euros.

En junio, Berlín suministró misiles Taurus a Ucrania, lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que deteriorará las relaciones bilaterales.