‘Frágil alto al fuego’ en Gaza: Israel lanza ataque aéreo; reportan al menos 24 muertos

El ejército de Israel lanzó ataques aéreos contra milicianos de Hamás en Gaza, en la más reciente prueba del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. Mientras, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó que cinco miembros de alto rango de Hamás fueron abatidos. Autoridades de salud en Gaza reportaron al menos 24 muertos y 54 heridos, con niños entre las víctimas.

Los ataques, que Israel dijo fueron en respuesta a disparos contra sus tropas, se registran en un momento en que cobra fuerza la presión internacional sobre Gaza. Destaca la aprobación del lunes por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de un plan de Estados Unidos para asegurar y gobernar el territorio.

Este plan autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ofrecer seguridad, aprueba un gobierno transitorio supervisado por el presidente Donald Trump y contempla un posible camino futuro hacia un Estado palestino independiente.

Israel perpetró previamente una serie de ofensivas similares tras reportes de ataques contra sus fuerzas durante el alto el fuego. Al menos 33 palestinos murieron durante un período de 12 horas entre miércoles y jueves, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza.

‘Un alto el fuego frágil’ y los otros ataques de Israel

Uno de los ataques del sábado tuvo como objetivo un vehículo, mató a 11 palestinos e hirió a más de 20 en el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza, afirmó Rami Mhanna, director gerente del Hospital Shifa, a donde las víctimas fueron trasladadas. La mayoría de los heridos eran niños, señaló el director Mohamed Abu Selmiya.

Un video de The Associated Press mostró a niños y a otras personas que inspeccionaban un vehículo ennegrecido, ya sin techo.

Otro ataque contra una casa cerca del Hospital Al-Awda, en el centro de Gaza, mató al menos a tres personas e hirió a otras 11, según el hospital. Se informó que un ataque a una casa en el campamento de Nuseirat, también en el centro de Gaza, dejó al menos siete muertos, entre ellos un niño, y 16 heridos.

Un ataque contra una casa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, mató a tres personas, incluida una mujer, de acuerdo con el Hospital Al-Aqsa.

“De repente, escuché una fuerte explosión. Miré hacia afuera y vi humo cubriendo todo. No podía ver nada. Me tapé los oídos y comencé a gritar a los demás en la tienda para que corrieran”, dijo Khalil Abu Hatab en Deir al-Balah. “Cuando me asomé de nuevo, me di cuenta de que el piso superior de la casa de mi vecino había desaparecido”.

“Es un alto el fuego frágil”, añadió. “Así no se puede vivir. No hay lugar seguro”.

El ejército de Israel informó en un comunicado que lanzó ataques contra Hamás después de que un “terrorista armado” cruzó a un área controlada por Israel y disparó a las tropas en el sur de Gaza. Indicó que ningún soldado resultó herido.

El ejército agregó que la persona utilizó una carretera por la que ingresa ayuda humanitaria al territorio y lo calificó como una “violación extrema” del alto el fuego.

En otras declaraciones, el ejército indicó que los soldados mataron a 11 “terroristas” en el área de Rafah y detuvieron a otros seis que intentaron huir de una estructura subterránea. Agregó que sus fuerzas mataron a otros dos que cruzaron a zonas controladas por Israel en el norte de Gaza y avanzaron hacia los soldados.

Asedio por las tropas israelíes en Gaza

Las fuerzas israelíes permanecen en poco más de la mitad de Gaza tras la retirada de algunas áreas bajo el alto el fuego.

Un miembro senior del buró político de Hamás, Izzat al-Rishq, acusó en un comunicado a Israel de “fabricar pretextos para evadir el acuerdo de alto el fuego y regresar a la guerra de exterminio” y dijo que Hamás instó a Estados Unidos y otros mediadores a obligar a Israel a implementar el acuerdo.

El comunicado de Hamás no comentó la afirmación de la oficina de Netanyahu sobre cinco miembros de alto rango asesinados.

El costo de la guerra

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas mil 200 personas y tomó a más de 250 como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos fueron devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que 69 mil 733 palestinos murieron y 170 mil 863 resultaron heridos en la ofensiva de represalia de Israel. El número aumentó durante el alto el fuego tanto por nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de cadáveres de personas asesinadas anteriormente en la guerra.

El Ministerio no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero dijo que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los muertos. El Ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes.