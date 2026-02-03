Pago Beca Rita Cetina: ¿Cuánto recibirán los estudiantes que se registran en marzo?

Las familias de estudiantes de nivel básico que se inscriban a la Beca Rita Cetina recibirán un pago anual diferido (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

La Beca Rita Cetina se convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para apoyar a familias con hijas e hijos inscritos en educación básica pública.

El esquema busca cubrir gastos escolares mediante transferencias económicas directas, con montos que cambian según el número de estudiantes y el momento de ingreso al padrón.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026 y la información oficial del programa, el pago no es uniforme. Las familias que ya formaban parte del apoyo reciben depósitos bimestrales, mientras que quienes se integren en marzo acceden a montos anuales diferenciados.

El calendario de incorporación contempla asambleas informativas en febrero, registro en línea posterior y entrega de tarjetas bancarias. Solo podrán solicitarla, por ahora, familias con estudiantes en primarias públicas.

Beca Rita Cetina: ¿Cuánto recibirán quienes se registren en marzo?

Para las familias que ingresarán al programa en marzo de 2026, los apoyos se entregan de forma anual por estudiante de primaria:

1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: 5 mil pesos anuales

3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales

Estos montos aplican solo para nuevos ingresos. No se especifica dispersión bimestral para este grupo, sino pago anual.

¿Cuánto dinero recibirán las familias que se inscribieron antes de 2026?

Las familias que ya estaban inscritas antes de 2026 reciben depósitos bimestrales:

1 estudiante de primaria: mil 900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria: mil 900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria: mil 900 pesos + 700 pesos bimestrales

También existen combinaciones entre estudiantes de continuidad y de nuevo ingreso, que suman pago bimestral más apoyo anual.

Paso a paso, cómo obtener la Beca Rita Cetina

Por el momento, solo las familias con hijas e hijos en alguna primaria pública podrán solicitar la beca.

La primera etapa incluye asambleas informativas.

En febrero realizarán Asambleas Informativas en las escuelas primarias públicas del país, para informar a las familias sobre cómo solicitar la beca.

Es muy importante acudir, para que sepas el paso a paso de la solicitud en la plataforma y obtengas tu beca sin contratiempos.

En la primaria se pegarán carteles con la información de cuándo y dónde se realizará tu asamblea, también a través del canal de WhatsApp de tu estado.

Después de las asambleas, las familias con estudiantes en una primaria pública podrán solicitar la Beca Rita Cetina en este enlace.

Por último, la entrega de tarjetas se dará a conocer a través de la escuela de tus hijas e hijos, mediante nuestra página web, redes sociales verificadas y por nuestro canal de WhatsApp, por eso es muy importante que te informes únicamente a través de estos medios.

Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes recibirán pago triple en febrero?

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso al programa social, que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero, cobrarán triple en febrero.

Las familias con un estudiante de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina recibirán el pago de los tres bimestres completos, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El primer depósito del año incluye el pago de los siguientes bimestres: