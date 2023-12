¿De qué trata ‘Vuelve’, canción de Lisandro Meza que habla sobre la Navidad?

El cantante, acordeonista y compositor colombiano Lisandro Meza falleció el 23 de diciembre a los 86 años, dos días antes de Navidad y que en distintos hogares suene uno de sus mayores éxitos, que precisamente habla sobre la época, aunque no de una forma tan positiva.

A pesar de ser un músico originario de Colombia, se hizo famoso en Latinoamérica gracias a sus melodías, y en México no fue la excepción.

En nuestro país se hizo popular gracias a canciones como ‘Mi razón de ser’, ‘Estás pillao’, ‘Las tapas’, o ‘Baracunátana’, pero también por un tema ad hoc con la época decembrina.

Lisandro Meza falleció en un hospital de Sucre, Colombia, tras varios días internado en terapia intensiva. (Foto: EFE)

‘Vuelve’: ¿Qué dice la canción navideña de Lisandro Meza?

“No quiero que llegue Navidad / Porque me pongo triste”, son las dos primeras frases de ‘Vuelve’, una canción de Lisandro Meza que forma parte de su álbum A punta de maíz, lanzada en 1995 y escrita por él mismo.

En este tema, el cantante habla sobre las épocas decembrinas pero de una forma triste, ya que él está extrañando a una persona, misma con la que le gustaría estar compartiendo Navidad y Año Nuevo.

“Desde que tú te fuiste / No quiero que llegue Navidad / Si no estás conmigo / No quiero que llegue el Año Nuevo, mi amor”, se lee en los versos siguientes. Con ellos, está diciendo que las fechas decembrinas no son lo mismo sin la persona a la que hace referencia.

En el coro de la canción, más que seguir hablando de la tristeza que le provoca la ausencia de su ser amado, le pide que regrese con él, sin importar las circunstancias en las que esté ahora esa persona.

“Vuelve, de donde quiera que estés / Y con quien quiera que estés, vuelve / Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad, la-la-lá / Si piensas regresar”, canta con tono desgarrador.

Su segundo coro es casi lo mismo, solo cambia la frase “Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad, la-la-lá” se modifica por “Vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad, la-la-lá”.