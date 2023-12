Cristina Pacheco recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Cristina Pacheco, conductora del programa Aquí nos tocó vivir, falleció el pasado 21 de diciembre a los 82 años. Como parte de los homenajes y reconocimientos a su trayectoria, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) honrará su memoria con un evento en el Palacio de Bellas Artes.

La también escritora fue un referente en el periodismo en México. Tanto sus libros, columnas y programas de televisión han conformado parte de la memoria de la Ciudad de México así como de las voces de sus habitantes.

¿Cuándo será el homenaje a Cristina Pacheco en Bellas Artes?

Lucina Jiménez, titular del INBAL informó que se realizará una ceremonia en honor a Cristina Pacheco en cuanto los familiares de la escritora lo consideren pertinente.

Si bien la funcionaria mencionó que dicho homenaje podría realizarse a principios de 2024, no especificó una fecha exacta.

De acuerdo con Jiménez, la dependencia no puede iniciar los preparativos sin el previo consentimiento y autorización de Laura y Cecilia, hijas de Cristina.

En sus declaraciones, Lucina recalcó la importancia de “respetar el duelo” de la familia y de darle la dimensión adecuada a la situación pues “Cristina Pacheco está en el corazón de muchos”.

Asimismo reiteró que el recinto donde se desarrollará el evento será en Bellas Artes, sede donde varias figuras del arte y la cultura también han recibido homenajes póstumos.

El programa 'Aquí nos tocó vivir', de Cristina Pacheco, duró 45 años al aire. (Cuartoscuro)

¿Qué le pasó a Cristina Pacheco?

El pasado 1 de diciembre, la conductora de Conversando con Cristina Pacheco, se despidió de manera indefinida de su programa nocturno.

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas, piense cuánto hemos aprendido”, dijo a sus televidentes.

Sin embargo, no especificó qué enfermedad padecía.

Fue hasta el 21 de diciembre, después del pequeño funeral de la periodista, cuando Laura Emilia, su hija, reveló a medios de comunicación cuál había sido el diagnóstico de Cristina.

De acuerdo con las declaraciones de Laura Pacheco, la escritora recibió un diagnóstico inminente de cáncer: “Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal”, señaló.

Funeral de Cristina Pacheco en la Colonia del Valle de la CDMX. (Cuartoscuro)

Según el testimonio de Laura, su madre no quería dejar el programa de Canal Once, sin embargo la enfermedad la había orillado a tomarse un ‘descanso’.

“Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, compartió Laura Emilia.

Cristina Pacheco fue velada en la funeraria Gayosso ubicada en la avenida Félix Cuevas de la Colonia del Valle. El velorio fue muy reservado y solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a la periodista como Héctor de Mauleón, Francisco Hinojosa y Enrique Krauze.