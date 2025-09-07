Gerardo Fernández Noroña carga contra estudiante de la UAEM que lo criticó: ‘El problema es que mentiste’

Luego de que le criticaran en un evento de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Gerardo Fernández Noroña criticó a la estudiante que lo cuestionó por supuestos comentarios misóginos contra la senadora Lilly Téllez.

A través de sus redes sociales, el expresidente del Senado retó a medios de comunicación y a la propia estudiante a que mostraran pruebas de que Noroña realizó ese comentario en verdad.

En ese sentido, la noche del sábado 6 de septiembre se pronunció en redes sociales para referirse a la joven estudiante, de nombre Victoria Montes de Oca Castañeda, quien en su pregunta a Noroña (además de tocar el tema de su casa en Tepoztlán) aseguró que hizo ese comentario sobre Lilly Téllez porque “salió en todas las noticias”.

“Esa joven no se registró, no sabemos quién la ingresó al salón y francamente no creo que se llame Victoria y sea estudiante de la UAEM“, lanzó Noroña.

Más tarde, cuando la joven lanzó un comunicado expresando que su intención no fue confrontar a Noroña, el senador de Morena le respondió que el problema no era el cuestionamiento, sino que mintió al respecto al utilizar acusaciones falsas sobre supuestos dichos misóginos.

"Victoria, la crítica siempre es bienvenida. El problema es que mentiste. Sigues sin demostrar y no podrás hacerlo, que yo le dije a Lilly Téllez ‘que se callara y se fuera a lavar los trastes’. Eso no es respetuoso ni correcto. Mentir no es parte de nuestro movimiento", escribió Noroña en X.

Lilly Téllez defiende a estudiante de la UAEM... Aunque no comprueba dichos de Noroña

Personajes de oposición salieron a respaldar a la estudiante de la UAEM por cuestionar a Gerardo Fernández Noroña sobre la congruencia, no solo por el tema del respeto a las mujeres, sino por su casa en Tepoztlán con valor de 12 millones de pesos bajo el discurso de austeridad.

Lilly Téllez fue una de ellas, y al citar el comunicado de la joven Victoria Montes de Oca, le dijo que tenía todo el derecho de cuestionar a Noroña.

"Usted es muy valiente, Victoria. Noroña me ha insultado peor que lo expresado por usted, pero sus calumnias son irrelevantes para mí. Lo importante es la hipocresía que él muestra: se niega a rendir cuentas sobre su viaje a Europa con dinero público y mantiene en secreto lo que concierne a su nueva casa. Él es solo un pobre de espíritu que enloqueció con el poder y el dinero. Que nadie la intimide, que la crítica no la presione, nunca tema ir a contracorriente, usted está en su derecho de cuestionar", expresó Lilly Téllez.