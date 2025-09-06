‘¿Dónde queda su congruencia?’: Estudiante encara a Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán

Una estudiante confrontó al senador Gerardo Fernández Noroña durante un foro juvenil en el Senado. (Foto: Canal del Congreso)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, continúa recibiendo críticas desde varios flancos. En esta ocasión fue encarado por una estudiante universitaria, quien lo cuestionó por su casa de 12 millones de pesos en Tepozatlán, además de señalarlo de tener actitudes machistas y misóginas.

Fue durante un encuentro de jóvenes de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia en el Senado, que una alumna de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tomó el micrófono y confrontó al legislador.

“Está tocando el tema del respeto a la mujer y la equidad y usted es el primero en ser misógino y machista. No sé si recuerde que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez ‘tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes’. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener?”, le cuestionó la joven.

Joven confronta a Noroña y lo acusa de incongruente

Entre aplausos y abucheos de los presentes, Noroña interrumpió a la alumna para debatir sus señalamientos.

- Solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde sacó esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto - pidió el morenista.

- Salió en todas las noticias. Si usted lo dijo no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta si usted fue el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando- le respondió la joven.

La estudiante también lo cuestionó sobre su estilo de vida y la propiedad que adquirió por 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, señalando que es incongruente con el mensaje de austeridad que predica Morena, desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que nadie está en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice: todos tenemos derecho a una buena vida, lo que me cuestiono es: ¿dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su (ex) presidente Andrés Manuel (López Obrador) y ahorita su presidenta Claudia (Sheinbaum), de la austeridad?“, preguntó la joven al legislador.

‘No tengo ninguna obligación de ser austero’, responde Noroña

En su réplica, Fernández Noroña negó haber dicho a Lilly Téllez la frase que mencionó la estudiante y la retó a probar cuál es la fuente de dicha información. “No tiene fuente, lo que dijo es una mentira. Lo que repite es lo que dicen los medios en contra mía”, expresó el senador.

Noroña narró brevemente su historia familiar y afirmó que “creció entre mujeres”, con su madre y abuela, enfatizando el respeto que tiene por ellas.

Por otro lado, defendió el tema de la austeridad al asegurar que se confunde la austeridad pública con la austeridad personal y señaló que él no tiene ninguna obligación de ser austero. “Son las políticas públicas las que son austeras”, apuntó el senador.