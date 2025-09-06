Ceci Flores critica protección de la FGR a Fernández Noroña: ‘Yo rasco la tierra y me negaron la ayuda’

La madre buscadora, Ceci Flores, criticó la medida de protección que dio la Fiscalía General de la República (FGR) al senador, Gerardo Fernández Noroña, tras su pleito con ‘Alito’ Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Yo rasco tierra donde el gobierno se arrodilla ante el miedo. He pedido protección 4 veces y me lo han negado y este señor que solo tiene como enemigo su boca, ya tiene quien lo cuide”, publicó la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en sus redes sociales.

Ceci Flores calificó como injusta la medida de protección y se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum para decirle que “ojalá así cuidaran a nuestros niños o a quienes los buscamos”.

La activista reposteó la publicación de Fernández Noroña en la que niega que elementos de la Guardia Nacional resguarden su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, pero dice que tiene elementos de seguridad de la FGR como parte de un mecanismo previsto por la ley.

¿Qué sabemos de los elementos de la FGR que ‘cuidan’ a Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña aseguró que la protección de la FGR se debe a las agresiones que sufrió por Alejandro Moreno y otros senadores priistas hace unos días en la última sesión del Congreso.

Al respecto, ‘Alito’ Moreno llamó ‘cobarde’ al senador morenista y le exigió que regresara a los escoltas.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú”, dijo el priista en sus redes sociales.

Tras dichas críticas, Noroña anunció que tomó la decisión de declinar a la protección de la Fiscalía. “Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, indicó.

Así han sido las críticas de Ceci Flores a Fernández Noroña

No es la primera ocasión en que Ceci Flores critica a Gerardo Fernández Noroña. Hace unos días, tras la pelea entre Noroña y ‘Alito’ Moreno, la activista aseguró que el senador tenía “justicia a domicilio”.

La razón fue que elementos del Ministerio Público llegaron hasta el Senado para que Fernández Noroña levantara su denuncia contra el dirigente del PRI, tras el altercado entre ambos.

“Auch, esto si dolió! Los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla”, dijo la activista.

La madre buscadora dijo que en incontables ocasiones se han enfrentado a la negativa de una denuncia por múltiples razones.