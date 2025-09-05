Noroña rechaza protección de la Guardia Nacional tras pelea con ‘Alito’: ‘He decidido declinar’

Noroña desmintió que la propiedad que tiene en Tepoztlán estuviera resguardada por la Guardia Nacional. (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció este viernes que rechazó la protección de la Guardia Nacional que le había asignado la Fiscalía General de la República (FGR), tras la pelea que protagonizó con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, indicó el esta tarde en su cuenta de X.

Antes, Fernández Noroña desmintió que su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán estuviera resguardada por la Guardia Nacional y aclaró que apenas este viernes la Fiscalía le asignó a los escoltas.

“Apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, dijo el senador en sus redes sociales.

El anuncio de Noroña tiene lugar luego de que el senador Alejandro Moreno Cárdenas le reclamara el presunto envío de escoltas de la Guardia Nacional para custodiar el inmueble que adquirió en Tepoztlán, Morelos, y que ha sido motivo de controversia en los últimos días.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón", expresó el priista en su cuenta de X.

Las declaraciones de Moreno Cárdenas provocaron la reacción de Fernández Noroña, quien respondió a los mensajes del líder priista.

“Irás a la cárcel ‘Alito’ Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”, le advirtió el morenista.

Noroña se enfrenta con comuneros por casa en Tepoztlán

En medio de escándalo que rodea la casa que adquirió a través de un crédito en Tepoztlán, Fernández Noroña se lanzó contra los comuneros que lo señalan de adquirir de manera ilegal la propiedad de 12 millones de pesos.

“Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. Si ellos pasan por encima de cualquiera, de cualquiera, ¿de mí?…quiero verlo”, dijo en una de sus transmisiones en YouTube.

El senador de Morena se refirió a estos grupos como “señores feudales” y los acusó de despojar a quienes compran una casa, pensando que adquirieron una propiedad.

“Todo está sentado en propiedad comunal y por eso nadie es dueño en el sentido que se entiende en el sistema capitalista de su propiedad privada, nadie tiene aquí propiedad privada. Están en el aire para decirlo claro”, agregó el senador.

En este sentido, Noroña admitió que quienes no son originarios de Tepoztlán y quieren vivir en el municipio se enfrentan a una incertidumbre jurídica por las propiedades.

“Las reglas que plantean, primero, en qué momento le informan a la gente que no puede venir a vivir a Tepoztlán, que no puede comprar nada, que no debe construir nada y que no será dueño de nada”, cuestionó el senador morenista.